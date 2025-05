League of Legends - Azir poradnik

Cześć, w tym artykule przedstawię wam poradnik do dość trudnej i wymagającej jego znajomości, a mowa tu o bohaterze zwanym Azir.

Zdecydowanie najpopularniejszą rolą Azira jest środkowa aleja, nie warto grać nim na innych rolach ze względu na poziom trudności, ale dal zabawy możemy wszystko, pamiętajcie nie testujcie nowych postaci w grach rankingowych.Pierwszym i najważniejszym przedmiotem jest mityczny a jest nim, jest to bardzo silny przedmiot w szczególności na tanków i preferuje właśnie kupowanie tego przedmiotu jako pierwszy, ale można zastąpić golepszy item na przeciwników z małą ilością życia oraz gdy dopiero zaczynamy przygodę z Azirem, ponieważ moim zdaniem granie zjest troszeczkę trudniejsze, lecz silniejsze."Nawałnica Ludena"Drugim przedmiotem, który chemy kupić jestA trzecim itemem jestByły to 3 najważniejsze przedmioty, resztę należy kupić zależnie od stylu gry lub sytuacji w meczu, ale standardowymi itemami, są(buty są kupowane zawsze jako drugie)I ostatnim kluczowym przedmiotem jestCo prawda można robić różne zestawy przedmiotów, ale te są według mnie najlepsze, bo na przykład zamiastlubmożna jeszcze kupićIstnieją dwa najlepsze i najpopularniejsze zestawy run zdecydowanie popularniejszym jest zestaw run, który wygląda takDrugim i z moich doświadczeń podczas grania Azirem, trochę lepszym zestawem run jest takiJuż po poznaniu wszystkich przedmiotów i run najlepszych do Azira możemy przejść do samej rozgrywki. Grając Azirem pierwszą i jedyną umiejętnością, którą możemy ulepszyć to "W", ale pierwszą umiejętność, którą chcemy maxować to "Q", następnie wspomniane "W". Azirem gramy bardzo bezpiecznie czekając na full build. Azir dobrze sobie radzi przeciwko przeciwnikom którzy nie mają dużej ilości dashy, a są to m.in. Vel'Koz, Neeko i Tristana. Gorzej w przypadku Akali, czy Ahri. Podczas wczesnej fazy gry staramy się unikać walki, ale osłabiać przeciwnika z tej samej alei, dlatego najczęściej Azirem gra się z teleportem, rzadziej z podpaleniem. Staramy się jak najwięcej farmić i grać z drużyną, ponieważ Azir to bohater który wymaga dobrej i zgranej drużyny ze względu na bardzo silną super umiejętność jedynie w walkach drużynowych, więc nie radzę grać nim gier rankingowych solo, a grać elastyczną z kolegami. Jeżeli nie ma się znajomych lub nie grają w League of Legends można próbować grać nim solo tak jak robiłem to ja i z mojego punktu widzenia jeśli jesteś dobrym Azirem to możesz carrować drużynę by zwyciężyć, ale gdy przegrywasz nie miej pretensji do drużyny, że nie jesteście zgrani. Gracie ze sobą pierwszy raz, a to twoja wina, że wybrałeś właśnie takiego bohatera.Mam nadzieję, że pomogłem.Extro_150