Jedna z największych akcji charytatywnych związanych z League of Legends.

Robbert "Siv HD" van Eijndhoven urodził się 18 maja 1991 roku w Holandii. Ma o dwa lata starszego brata,dzięki któremu zaczął grać w gry w bardzo młodym wieku. Każdego ranka grali razem jak najdłużej tylko mogli przed szkołą. Podczas weekendu spedzali cały dzień przed monitorem. Ich ulubioną grą było Super Smash Brothers. Poza graniem w gry jego największym marzeniem w dzieciństwie było posiadanie psa. W League of Legends zaczął grać, kiedy była jeszcze wersja beta.

Siv może pochwalić się zorganizowaniem jednej z nawiększych akcji charytatywnych związanych z lolem. Wpadł na bardzo prosty pomysł jednak jego wykonanie było spektakularne. 7 września 2013 roku wystartował ze specjalnym streamem, z którego wszystkie dotacje jakie otrzymał były przekazywane do międzynarodowej organizacji Save the Children, która działa na rzecz obrony dzieci. Pierwszym celem było zdobycie 50000$, które udało się zebrać dość szybko. Następnie było 75000$, aż w końcu Siv ogłosił, że ma zamiar zebrać 100000$. W ciągu dwunastogodzinnego streamu udało mu się zebrać prawie 110000$. Największe dotacje należały do właścicieli serwisu g2a.com, użytkownika Twitcha oraz do zawodnika Counter Logic Gaming - Apromoo. Streamem zainteresowała się organizacja USAID, która obiecała, że powiększy zebraną kwotę dziewięciokrotnie co dało niemal milion dolarów. O tej akcji charytatywnej pojawił się artykuł na pierwszej stronie jednej z holenderskich gazet.

