Jak wyjść z brązu w League Of Legends ?

Bardzo dużo społeczności League Of Legends znajduje się w dywizji jaką jest brąz. W tym poradniku przedstawie jak wyjść z tej dywizji.





Po pierwsze: Musimy się starać grać postaciami które ogarniamy. Jeżeli chcesz grać dobrze Olafem, to zagraj pare normali i naucz się jak najlepiej grać tą postacią.





Po drugie: Jest to jedna z ważniejszych zasad. Nie wyzywamy sojuszników za nieudaną akcję lub nafeedowanie. To bardzo rozprasza Twoich sojuszników podczas gry, przez co grają jeszcze gorzej.





Po trzecie: Staraj sie nie feedować. Jeżeli przeciwnik jest zbyt mocny podeffuj, farm aż przyjdzie jungler. Nie wbijaj się bezmyślnie w przeciwnika i nie przegraj gry przez nafeedowanie





Po czwarte: Staraj się informować swój zespół przez "pingowanie", gdy nie ma wroga na linii.





Po piąte: Czerp z gry same przyjemności. To jest tylko gra.



Oglądałem w swoim życiu wiele poradników. Też byłem w brązie, lecz posłuchałem się tych porad i jestem już w Goldzie 5. Życze wam jak najlepszych statystyk oraz jak najwięcej wygranych w Lidze Legends.



Artykuł napisał: Michał Król