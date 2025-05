Jak lane'ować w League of Legends? #1

Nie granie wokół power spike'ów

Za bardzo obijamy przeciwnika, zamiast skupić się na farmieniu

Znajdowane odpowiedniego czasu na poke

Nie gramy wokół cooldownów

Wardowanie

Zostawanie na linii po zabójstwie

Nie wiadomo kiedy się cofnąć?

Witam. W tym poradniku przedstawię wam moim zdaniem najgorsze błędy popełniane najczęściej na niskim elo w grze League of Legends. Skupię się najbardziej na lane'owaniu, czyli po prostu grze na linii. Zapraszam do czytania.Jest to jeden z najgorszych błędów. Power spike jest najważniejszy głównie na botlane i toplane. W uproszczeniue, jest to taki okres w którym postać staje się dobra np. Ezreal w 20 minucie staje się op, mimo że trudno o killa na nim we wczesnej fazie gry. Power spike na linii jest o tyle ważniejszy, że niezauważenie go i niezrespektowanie może mieć dla nas złe skutki i nie wygramy już z wrogiem 1 vs 1. Postacie, na które trzeba uważać to np. Leona i Thresh, którzy są bardzo silni po zdobyciu 2 lvl, Darius na topie na 3 lvl, Soraka czy Karthus na 6 lvl, Lucian na 3, a nawet już 2 lvl. Jeśli chodzi o mida, lepiej się wycofać pod wieżę, gdy przeciwny Talon wbije 2 lvl, bo po nabiciu pasywki może nas zoneshotować.To może się przydać:Oczywiście obijanie jest o tyle dobre, jeśli możemy jednocześnie zgarnąć całą farmę... Ale nie oszukujmy się, mało kto tak potrafi. Jeżeli możemy spodziewać się ganka i zabójstwo jest pewne, wtedy poke jest wskazany. Jeśli jednak w 10 minucie nie osiągacie tych minimum 70-80 cs, chyba jednak w przyszłych gierkach skupić się na minionkach.Wiecie kiedy jest najlepszy czas na obicie przeciwnika? Wtedy, kiedy jesteśmy prawie pewni, że enemy go przyjmnie. Już omówiliśmy to jak ważna jest farma w tej grze. Jeśli widzimy, że nasz minionek ma low hp, wtedy enemy najprawdopodobniej będzie chciał go dobić. My natomiast możemy idealnie wykorzystać tą sytuacje i zadać trochę damage. Mamy wtedy pewność, że przeciwnik nie odda nam, bo będzie skupiony na zabijaniu naszego minionka oraz będzie musiał grać ostrożniej.Postacie, u których dana umiejętność jest kluczowa, czyli w więszkości przypadków ult, musi być trafiona, bo inaczej nie mają szansy na killa/ocalenia się. Jeśli przeciwnik taki oto ważny skill missuje, warto ruszyć się i zgarnąć free killa. Ocziwiście, nie trzeba pamiętać idealnie cooldownów każdej umiejetności i itemu. Wszystko można oszacować, sprawdzić w internecie, albo jeśli chodzi o item - wejść do sklepiku. Inną ważną sprawą jest cooldown na podpaleniu czy błysku. Warto ustawić sobie odmierzanie czasu na czacie, co możecie zrobić w ustawieniach podczas gry. Następnie, po użyciu jakiejś umiejętności przez przeciwnika, informujemy o tym drużynę poprzez Tab, a potem V i klikamy na ikonkę zużytego spella przeciwnika.Nie będziemy rozczulać się nad tym jak bardzo ważna jest wizja, bo to każdy powinien już wiedzieć. Wspomnę tylko, że dalekie wycieczki bez wardów zazwyczaj kończą się źle. To co jednak chciałabym wam przekazać to to, żebyście stawiali warda na rzecze w 1:20 minucie gry. Jest to o tyle ważne, że zapewni to nam bezpieczeństwo we wczesnej fazie gry i da potrzebne informacje o przeciwnym junglerze. Jest to prawie pewne, że enemy jungler będzie chciał zgarnąć kraba dla swojej drużyny.Często gracze są za bardzo zachłanni i zostają na linii. Z jednej strony, jeśli uda nam się pushnąć, enemy straci farmę... W większości przypadków jednak kończy się to naszą śmiercią. Najlepszym wyjściem jest cieszenie się ty co już dostaliśmy, albo w miarę możliwości poproszenie naszego junglera o pushnięcie linii razem z nami. Zdobyty z killa gold powinien wystarczyć na wysnowball'owanie linii.Także bardzo ważny aspekt to czas, w którym się cofamy. Wiadomo, że czasami nie mamy na to wpływu np. Ryze chce jak najszybciej sie cofnąć po zdobyciu monet na łezkę, albo zostaliśmy za bardzo obici na linii. Jeśli jednak mamy wybór, to najlepiej cofnąć się wtedy, kiedy kanon (ten duży minion) wychodzi z naszego nexusa. W ten sposób stracimy jak najmniej expa, a przecież właśnie o to nam chodzi!Dzięki za przeczytanie. Mam nadzieję, że artykuł okazał się przydatny.