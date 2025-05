Historia jednego z najlepszych teamów League of Legends w Polsce - Kiedyś Miałem Team

W roku 2013 po tym jak KMT świetnie spisało się EU Challenger Series (prestiżowych rozgrywkach kwalifikacyjnych do Europejskiego LCS'u) zyskali wielką sławę i podbili serca wielu, nawet nie tylko polskich fanów.

Nie wiadomo kiedy powstało KMT, chłopaki grali ze sobą już bardzo długo przed przyjęciem nazwy Kiedyś Miałem Team. Bez sponsora poradzili sobie świetnie w kwalifikacjach do Challenger Series na EUNE, a potem w samym challenger series wywalczając również w playoffach walkę o bezpośrednie kwalifikacje do Europejskich LCSów.



Nadszedł dzień walki - 15 grudnia 2013 roku; Ninjas in Pyjamas podejmuje Kiedyś Miałem Team, oczywiście organizacja NiP jest wielkim faworytem do wygrania serii bo5. Ku zaskoczeniu wszystkich, niestandardowe picki drużyny KMT zagwarantowały im sukces. Wysokie zgranie, pięknie rozgrywane walki drużynowe zaowocowały wiktorią w 48 minucie w pierwszym starciu w serii:

GRA #1:

-Xaxus (top) jako Renekton - 1/0/3

-Jankos (jungle) jako Elise - 0/0/5

-Overpow (mid) jako Kayle - 2/1/3

-Celaver (ad carry) jako Vayne - 5/2/1

-Vander (support) jako Thresh - 1/1/5

VS

-Zorozero (top) jako Shyvana - 0/3/2

-hyrqBot (jungle) jako Amumu - 0/3/3

-Nukeduck (mid) jako Orianna - 2/0/0

-Freeze (ad carry) jako Ezreal - 1/1/2

-Mithy (support) jako Karma - 1/2/3

W drugiej grze wszystko rozpoczęło się dobrze, jednak z każdą minutą było trudniej, NiP popełniało coraz mniej błędów i zaczęli odpowiadać na ataki KMT, mimo to Polskiej drużynie udało się przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść w 54 minucie.

GRA #2:

-Xaxus jako Jax - 2/3/5

-Jankos jako Elise - 2/3/5

-Overpow jako Kayle - 4/3/4

-Celaver jako Caitlyn - 4/3/3

-Vander jako Thresh - 0/2/9

VS

-Zorozero jako Renektoon - 2/2/8

-hyrqBot jako Amumu - 1/5/8

-Nukeduck jako Riven - 2/1/8

-Freeze jako Lucian - 7/1/4

-Mithy jako Annie - 2/3/9

Trzecia gra to już zupełnie inna bajka. Jednostronne widowisko, perfekcyjna gra KMT od pierwszych minut i druzgocące zwycięstwo nad NiPem w 39 minucie gry.

GRA #3:

-Xaxus jako Olaf - 0/0/2

-Jankos jako Vi - 1/0/4

-Overpow jako Nidalee - 2/0/5

-Celaver jako Lucian - 6/1/2

-Vander jako Fiddlesticks - 1/1/4

Takim właśnie sposoboem Kiedyś Miałem Team zakwalifikowało się do LCS eliminując z tych rozgrywek zespół Ninjas in Pyjamas. Pod skrzydła wzięło ich Team ROCCAT, w których barwach doszli do 3. miejsca w całym splicie LCS - po tym sukcesie było już jednak tylko gorzej. Zaczęły się roszady w drużynie, wymiana kilku zawodników spowodowała utratę zgrania, to już nie była ta sama drużyna. Gdy w końcu w ROCCAT nie pozostał już żaden Polak losy wszystkich podzieliły się. Xaxus postanowił dokończyć naukę, Jankos zmienił drużynę i obecnie gra w H2K z wieloma sukcesami, do H2K odszedł również Vander, który później jednak został częścią drużyny Schalke 04 obecnie dominującej tegoroczne rozgrywki Challenger Series. Overpow wybrał karierę streamera i zobaczymy go na platformie Twitch.tv. O Celaverze słuch zaginął, sporadycznie pojawia się na polskich turniejach, tj. Mistrzostwa Polski lub inne LAN'y. Tak zakończyło swoją krótką na scenie europejskiej, ale owocną przygodę "Golden Five" polskiej Ligi Legend - Kiedyś Miałem Team.

*Skład drużyny:

-Marcin "Xaxus" Mączka

-Marcin "Jankos" Jankowski

-Remigiusz "Overpow" Pusch

-Paweł "Celaver" Koprianiuk

-Oskar "Vander" Bogdan



Dajcie znać czy podoba Wam się taki typ artykułów i kogo jeszcze chcielibyście zobaczyć, pozdrawiam ;).