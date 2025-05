Historia G2 [League of Legends]

CS GO





PALADINS

CLASH ROYAL

BATTLEGROUNDS

HEARTHSTONE

ROCKET LEAGUE

G2 jest to niewątpliwie drużyna na którą patrzy teraz każdy Polak. Zgromadziła ona wokół siebie przeogromną liczbę fanów, głównie z powodu naszego rodaka Marcina Jankowskiego, bardziej znanego jako "Jankos", czyli jungler'a G2. Czy znasz jednak historię tej drużyny? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, o tym jak G2 powstało, o zmianach na przestrzeni lat to ten artykuł jest specjalnie dla ciebie! Zapraszam do czytania.G2 Esports jest to Hiszpańska organizacja zrzeszająca graczy z całego świata. Znani byli w przeszłości jako Gamers2. Większości osób skrót G2 kojarzy się z League of Legends. Warto jednak wiedzieć, że organizacja ta łączy także graczy między innymi takich gier jak:Organizacja G2 została ogłoszona 24 lutego 2013 roku, jednak w EU LCS bierze udział od 2016. Jej założycielem jest, bardziej znany pod pseudonimem "". Jest on dawnym midlanerem SK Gaming. Jego ulubionymi postaciami były Oriana, Kassadin czy Ahri. Ciekawostką o nim jest to, że był bardzo nierówny. Raz grał znakomicie, a raz szło mu trochę gorzej.Wracając do G2, w pierwszym istniejącym składzie znajdował się Smittyj, Kikis (Polak), PerkZ, Jesse i Hybrid. W następnym okresie czasu zaszło wiele zmian m.in. odejście Smitty'iego i Jesse, dodanie do teamu Emperora i Trick'iego. Następnie nasz polski zawodnik został przeniesiony na top'a. Rok później, w 2016 Kikis odchodzi z G2. 2017 był to rok zmian. Z całej pierwotnej drużyny zostaje tylko, natomiast dołączają:Były one bardzo trudne, gdyż ponieważ panowała wtedy meta tanków. Co grę banaowana lub pickowana była Sejauni. Trenerzy chcieli za wszelką cenę dopasować Jankosa do tej mety. Nasz polski jungler wolał jednak grać junglerami z większym impactem na early game np. Olaf, Lee Sin, Kha, Graves, Skarner. Wiele gier było przegranych, lecz z czasem Jankos dostosował się. Potem dano mu większą swobodę i mógł grać swoimi uwielbionymi postaciami.Jak pewnie wiele osób już słyszał, że G2 ogłosiło na następny rok niemałą zmianę. Otóż(wcześniej grał we Fnatic) przechodzi do G2 i będzie grał jako midlaner. Ale spokojnie, wieloletni gracz G2 - PerkZ zostaje z nami. Bedzie on grał na bocie jako adc. Supportować mu bedzie. Wiele osób sceptycznie podchodzi do zmian wprowadzonych przez trenerów G2. Ja uważam (a raczej to jest fakt), że Caps to znakomity gracz, natomiast PerkZ powinien sobie poradzić w roli strzelca, gdyż znany jest on z gier np. Kaisą na midzie.