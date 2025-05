Galakticos w Turcji? League of Legends

Omówimy dziś wiosenny split w wykonaniu Galakticos oraz ich skład.

Drużyna której wiosenny split był pierwszym w TCL Galakticos tak się nazywa Turecka organizacja która zajęła 6 miejsce w Splicie z wynikiem 4 wygranych 5 remisów oraz 5 porażek dostając się jednocześnie do playoffów i kończąc je od razu na pierwszym rywalu jakim był CREW eSports które doszło do finałów jednak był mecz o 5/6 miejsce które 3 do 2 wygrało Galakticos na HWA Gaming. Skład Galakticos nie wygląda bardzo imponująco jednak dość solidnie jak na środek tabeli a mianowicie.

Top: Rare,Marshall – Rare to 19 letni turecki toplaner przyszedł z CREW eSports I zagrał przyzwoity sezon, za to Marshall przyszedł po sezonie do Galakticos z HWA gaming również 19 latek możliwe że będą grac na zmiane.

Jungle: k0u – To Norweg który ma zaledwie 19 lat a na scenie jest od 2013 roku więc bardzo młodo zaczynał bardzo doświadczony gracz oraz stabilny.

Mid: SozPurefect – Belg który grał w takich drużynach jak NaVi, Fnatic Academy, Origen Academy I aktualnie Galakticos młody talent na pewno dużo wnosi w skład Galaktycznych.

Adc: Mean – 18 letni Turecki zawodnik który na scenie przewija się od 2015 roku bardzo utalentowany zawodnik.

Supp: Rogu – Dołączył niedawno do Galakticos z Dark Passage doświadczony gracz jednak bez większych osiągnieć.

Ich trenerem jest Dino mało znany trener Turecki jednak drużyna jak na swój pierwszy split wyglądał bardzo obiecująco pomimo składu na pewno będą walczyć o playoffy jednak w tym splicie drużyny wyglądała bardzo solidnie więc może być ciężko odnieść taki sukces jak w poprzednim.

Zapraszam do komentowania oceniania oraz innych artykułów.