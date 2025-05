Dziwne skiny w League of Legends

Na pierwszy ogień idzie Draven ze skinem Draven.

Kolejny skin jest to Groovy Zilean (Zilean Hipis).





Witam. W tym artykule przedstawię wam zestawienie skinów z gry League of Legends, które moim zdaniem, podkreślam moim zdaniem są dziwne. Mam tu na myśli to, że nie pasują do historii bohatera, wyglądu innych skin'ów jak, klasycznego wyglądu czy charakteru postaci. Zapraszam do czytania.Już nawet nie wspominając o przedziwnej nazwie skina, w moim mniemaniu nie pasuje ona do charyzmatycznego, pewnego siebie bohatera. Na splash arcie Draven wydaje się być malutkiem, słodkim karzełkiem. Zupełnie co innego przedstawiają skiny typu Draven Żniwiarz Dusz czy Gladiator Draven.Z drugiej strony, ktoś może tłumaczyć trafność tej skórki jego maską. Już tłumaczę. Myślę, że nie tylko ja odniosłam wrażenie, że Draven nie owijając w bawełnę jest narcyzem. Świadczy o tym m.in. jego cytat "Witam w League of Draven". Na wspomnianym skinie ma ona maskę siebie, co może świadczyć o wysokim poczuciu własnej wartości. Myślę, że wszystko zależy od własnych preferencji, jak wy to ocenicie. Poza tym chcę wspomnieć, że skin jest bardzo rzadki i ładnie prezentuję się w grze, a niektórzy lubią niekonwencjonalnymi rzeczy.Heimer, jak mówi nam jego historia jest naukowce, geniuszem. To, oraz po części to, że jest Yordlem może tłumaczyć nam jego wielką łepetynę. Teraz zapytacie, więc w czym jest problem? Będę bardzo wdzięczna jeśli ktoś wytłumaczy mi co nasz Donger ma wspólnego ze śniegiem?! Jedną opcją, jaka przychodzi mi na myśl jest chęć firmy Riot Games przedstawienia dwóch zaprzeczających sobie aspektów. Jak widzimy na zdjęciu, został on przedstawiony jako bałwan, co ma negatywny wydźwięk w naszym ojczystym języku i zaprzecza geniuszowi Heimera. Z tego co się orientuję "Snowman" w angielkim nie ma nic wspólnego z obrazą kogoś, więc na prawdę nie widzę związku Heimera ze śniegiem ani bałwanem.Napotykamy tutaj pewną niejasność. Groovy po przetłumaczeniu z angielskiego na polski znaczy atrakcyjny, kapitalny. Jest to kwesta gusty, lecz ten skin, ani sam Zilean atrakcyjny nie jest. Sama skórka jest także, w mojej opinii, jedną z nudniejszych w grze. Jeśli chodzi o język polski, postanowiono przetłumaczyć "groovy" na hipis. Co ma Zilean wspólnego z hipisem? Czy ten skin ma jakieś charakterystyczne oznaki hipisa? Nie wiem, ja ich nie zauważam. Być może moja wiedza w tym temacie jest znikoma, lecz hipis powinien mieć tzw. pacyfkę lub przynajmniej kolorowe bandany. Macie zdjęcie i sami oceńcie, bo w szczerze mówiąc wątpię, że widzieliście tego skina w grze.Pierwszą dziwną rzeczą jaką zauważam jest brak sugestii nazwy postaci jaką gramy. Zazwyczaj mamy jakąś podpowiedź, a tu... zero. Nie wiem jak wy, ale ja jako "Birdo" obstawiałabym co najwyżej Anivię. Czas przejść do wyglądu i sensu skórki. A, no tak sensu to nie ma. Galio w tej skórce ma na sobie strój ptaka, który reklamuje skrzydełka kurczaka. Kompletny bezsens. Ponadto siła jaką przedstawiają inne skiny do tej postaci jest zastąpiona przytulnością przedstawioną w skinie Birdo.