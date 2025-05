Czy nasz charakter ma wpływ na pozycje w League of Legends na których gramy? 

Zacznijmy od rozróżnienia typów osobowości według Hipokratesa.







TOP

Osoby grające na topie skupiają się na kontroli linii. Ich głównym celem jest farma, branie wież, oraz pomaganie drużynie poprzez teleportacje. Osoba taka musi być opanowana i zdecydowana. Czyli w większości osoby grające na topie są cholerykami lub flegmatykami



JUNGLA

Jungler w pewnym sensie jest odpowiedzialny za całokształt gry osoba taka musi być więc sumienna w wykonywaniu powieżonych mu zadań oraz zoorganizowana. Moim zdaniem są to osoby o charakterze melancholika



MID

MIdlaner jest to osoba która zwykle zadaję najwięcej obrażeń w drużynie . Ich zadaniem jest zabij,roamuj, unicestwij , osoby takie są impulsywne, energiczne, sprytne i lubią zmiany. Osoby takie z reguły są sangwinikami lub cholerykami



ADC

Strzelec powinien dobrze lasthitować oraz potrafić dobrze dobierać swoją pozycje ponieważ nie jest zbyt wytrzymały. Cechy które potrzebuje adcarry to precyzja i opanowanie, czyli cechy charakterystyczne dla flegamtyka



SUPPORT

SUPPORT

Support jest potrzebny adc jak i całej drużynie, osoba taka nie musi skupić się na farmieniu jej zadaniem jest konrtrola mapy oraz ochrona ADC. Cechy potrzebne supportą to ostrożność solidność i kontrola cechy charakterystyczne dla flegmatyka.

To tyle napiszcie w komentarzach czy mam racje, a może wasz charakter nie ma wpływu na role która gracie?

Każda pozycja w League of Legends potrzebuje innych cech charakteru.Zastanawialiście się kiedyś czy wybrana przez was pozycja odzwierciedla wasz charakter?Jeśli nie postaram się wam pomóc.Od razu powiem, że nie mówię tutaj o relacjach z innymi graczami, oraz o tym że nie każdy posiada w 100% daną osobowość. Najczęściej są to mieszanki które odzwierciedlają zachowania.