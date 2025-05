( 7 ratings)

Czy League of Legends upada?

Cześć kochani!

W tym artykule zastanowimy się, czy gra League of Legends wkrótce upadnie. Mam nadzieję, że mój tekst wam się spodoba.Obecnie coraz więcej ludzi odchodzi od League of Legends na zawsze lub robi sobie dłuższe przerwy od rozgrywki. Czym jest to spowodowane? Czy League of Legends straciło już czasy swojej świetności i dąży ku upadkowi?

Postaram się odpowiedzieć na te pytania.



Na początek zacznijmy od największego problemu, z jakim boryka się Riot Games. Jest nim toksyczna społeczność. To smutne, że w grze, która polega na współpracy całej drużyny, ludzie wychodzą z gier, obrażają siebie nawzajem czy specjalnie giną, aby uniemożliwić nam wygraną. Jeszcze kilka lat temu te zjawisko nie działało na taką skalę. Teraz wystarczy literówka w jakimkolwiek słowie bądź zarezerwowane linii przed kimś, aby od razu usłyszeć obietnicę złego grania albo prawdziwy repertuar obelg. System reportowania jest po prostu śmieszny. Nieraz widziałam kogoś, kogo kiedyś zgłosiliśmy całą drużyną, rujnującego kolejny mecz.



Osoby pracujące przy tworzeniu gry również w pewien sposób wpływają na zmniejszanie się liczby graczy. Dobrym przykładem jest wprowadzenie nowego systemu poziomów, który tak naprawdę jest najbardziej opłacalny dla nowych użytkowników, a starych właściwie pominięto. W większości przypadków w rekompensacie otrzymują oni beznadziejne ikonki i emotki.



Oprócz tego, od końca maja w życie wchodzi nowy system ochrony danych osobowych. Sprawia on, że w większości krajów Unii Europejskiej wprowadzono granicę wieku, od której można grać w League of Legends. Konta, których właściciele nie posiadają wystarczającej ilości lat, zostaną zawieszone, a odzyskać będzie je można dopiero po otrzymaniu zgody rodziców.

Moim zdaniem jest to bardzo dobry krok w pozbyciu się słabych i nieodpowiednich graczy, jednakże znacznie zaniży on ilość aktywnych kont.



Nie zapominajmy o największej zmorze nowych użytkowników, czyli o Smurfach. Tak, oni również przyczyniają się do odchodzenia ludzi od gry. Zakładając kolejne konto i zaburzając równowagę poziomu umiejętności na niskich poziomach sprawiają oni, że nowicjusze szybko porzucają dalszą rozgrywkę.



Również YouTuberzy rezygnują z dalszego nagrywania League of Legends i przerzucają się na ostatnimi czasy bardzo popularny Fortnite. Niedawno wydana gra szybko zyskuje sławę i stanowi poważne zagrożenie dla Ligi.



League of Legends ostatnimi czasy traci mnóstwo użytkowników. A przecież wystarczyłoby np. zaostrzenie systemu kar czy zadbanie o potrzeby starszych graczy. Niestety, dla twórców liczy się jedynie zysk. Za jakiś czas będzie już za późno na reakcję. Riot Games jednak wciąż go ma, żeby zareagować. Czy jednak z niego skorzysta? Odpowiedź pozostawiam wam.



Dotarliśmy do końca tego artykułu. Dziękuję za jego przeczytanie i serdecznie zachęcam do pisania komentarzy. Pozdrawiam!

Cukierkowa.