League of Legends to sieciowa gra kompterowa z gatunku multiplayer online.

Czy League of Legends umiera?

Dla wielu graczy komputerowych szczególnie tych starszych League of Legends zajmuje z całą pewnością szczególne miejsce wśród gier. Jednakże w ostatnich latach na rynek trafiło wiele równie dobrych propozycji jak League of Legends. Ostatnimi czasami szczególnie duże zainteresowanie wykazuję się wobec gier typu Battle Royale.

Czy Fortnite zabija LoL’a?

Chociaż tytuł artykułu nie jest dobrą informacją nie ma się o co martwić. W 2018 roku na stronie Gryonline.pl przeprowadzono ankietę z której jasno wynika, że LoL zdaniem wielu ludzi jest bardzo dobrą grą komputerową z gatunku free to play. Zajmuje on pierwsze miejsce z wynikiem 26,9% na drugim miejscu zaś zajmuje Fortnite z wynikiem 18,7%. Należy jednak pamiętać, że Fortnite to gra, która ostatnimi czasy bije wszelkie rekordy popularności, a mimo wszystko plasuje się dopiero na 2 miejscu. Jest to według niektórych dziwne, ale dla mnie z całą pewnością zrozumiałe. W Fortnite opiera się na cukierkowej grafice, która przyciąga głównie młodszych odbiorców. Całą ankietę możecie znaleźć pod ty linkiem:

https://www.gry-online.pl/S018.asp?ID=1451

Gdyby jednak przeanalizować i wymienić wady League of Legends można wymienić ich zaledwie pare. Przede wszystkim to czas jednego meczu, który często wacha się w okolicy nawet jednej godziny. Irytująca jest też w wielu

Bardzo duża ilość gier free to play jest tak zwana pay to win, czyli aby osiągnąć w niej coś więcej należy mimo wszystko zapłacić. W LoL’u jednak tak nie jest i to cieszy wielu graczy, którzy lubią takie rozwiązania. Jest to moim zdaniem olbrzymi atut tej gry. Wielką zaletą jest także esport. Wielu graczy doskonale wie, że jest bardzo duża ilość drużyn esportowych, które zajmują się grą w LoL’a szczególnie w Azji, gdzie gra ta dominuje w świecie gier komputerowych.

Dochody

Także w kwestiach finansowych dużo osób mówi, że ludzie w bardzo dużej ilości odchodzą od Ligi i przez to zarobki drastycznie zmalały. Jest to jednak zupełna nieprawda. Krążyły także pogłoski, że Fortnite strąci League of Legends z tronu którla gier tymczasem LoL cały czas trzyma się dobrze i zajmuje 2 miejsce w topie. Wyprzedza ją tylko gra Dungeon Fighter Online. Jest to sprawka gwałtownego zahamowania wzrostu popularności Fortnite. Od czerwca dochód z tej gry wzrósł jedynie o 2% co potwierdza tylko to, że Fortnite wyhamował.

Nie należy jednakże patrzeć wyłącznie na dochody, gdyż zawsze może powtórzyć sytuacja, którą widzieliśmy w grze Overwatch, gdzie graczy ubywało, a dochody wzrastały.



Aktulizacje

Jest też bardzo znacząca kwestia dotycząca LoL’a, czyli spadek aktywności twórców gry przez co ostatnio w tej produkcji tak mało się dzieje. Ostatnio także paru pracowników opuściło Riot. Według wielu graczy, a także mnie gracze są przy LoL’u tylko gry nie mają co robić, jednak na dłuższy czas jest ona po prostu nudna. Tempo w jakim Riot wypuszcza nowości w swojej produkcji jest porażająca. Dopiero jakiś czas temu pojawił się nowy tryb One for All, a przy wypuszczaniu nowych postaci możemy tylko czekać bez efektów. Przy grach free to play tempo i regularność wypuszczania aktualizacji jest kluczowa, aby osiągnąć sukces, dlatego wy zdecydujcie czy gra ta ma szanse przetrwać , a może jeszcze nawet podbić rynek gier.