Co zrobić gdy nie radzę sobie na linii? [League of Legends]

Co zrobić gdy nie radzisz sobie na linii? Przede wszystkim ,,pilnuj wieżę", jeżeli ma około 600hp warto. Jest mała szansa że twój przeciwnik wejdzie pod niego po łatwe zabójstwo, a mając ze sobą wieżę raczej go zabijesz. Warto czasami ,,kiśić Flasha" ponieważ gdy jesteś pod wieżą możesz go użyć do ucieczki lub flashnąć się na drugą stronę wieży. Warto grać także kolejkę Draftową niż tylko Blind Picki. Podobno gry Draftowe są na wyższym poziomie niż gry Blind Pickowe, ale są lepsze ponieważ wiesz gdzie mniej więcej pójdzie przeciwnik. Dajmy na to Jesteś Last Pickiem to wiesz gdzie pójdzie twój przeciwnik i kim pójdzie. Zapraszam na stronę championgg.com gdzie możesz sprawdzić aktualne kontry na danego przeciwnika. Możesz wejść także na stronę www.probuilds.net gdzie możesz sprawdzić kim na jakiej pozycji oraz z jakim buldem zagrał zawodnik z pofesjonalnej sceny e-sportowej.Zobacz na kogo grasz, i jakie itemy składa, np: grasz na Dariusa który buduje się pod obrażenia od ataku, to złóż na niego pancerz, np: ja gram Yasuo na Dariusa i przegrywam, farmię pod wieżą i czekam na przedmiot który wybrałem. Dajmy że będzie to ,,Widmowy Tancerz", to dobijam stworki pod wieżą i czekam na przedmiot. Jeżeli grasz np.: na Ryze'a a może się tak zdarzyć przejdź do: Sklep -> Wszystkie przedmioty i po lewej stronie będzie zakładka jak odporność na magię. Wybierz sobie przedmiot który nie tylko zniweluje obrażenia od niego da Tobie także jakiś bonus, Dajmy na to moją sytuacje kupując Widmowego Tancerza dostaję statystyki przydatne dla Yasuo a od Dariusa będę dostawał mniejsze obrażenia. Mam nadzieję że mó poradnik się przydał. Życzę miłej gry, dużo wygranych, mniej AFK-ów Trolli itd, Pozdrawiam.

XxNeKuxX