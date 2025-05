Camille - nowa postać w League of Legends, hit czy kit?

Jak zapewne wiecie, ma zostać wydana nowa postać - Camille. Screeny można zobaczyć na stronie głównej LoL'a. Będzie to prawdopodobnie zabójca ze względu braku broni palnej na splasharcie. Jeżeli zauważyliście, na bokach jej splashartu widać dwie postacie, jedna podobna do Leony a druga do Ekko + Jarvana IV. Może to ich rodzina? Po długo wyczekiwanym ,,najlepszym junglerze'' Ivernie dostaliśmy tankowatego supporta bez damage. Jedyne co go trzymało na topie win ratio było łatwe czyszczenie jungli i jeden stun do przytrzymania przeciwników. Wiele OTP Ivern mnie zhejtuje za obrazę ich ulubionego bohatera także mówię że jest to wyłącznie moja opinia macie prawo się ze mną nie zgadzać. Czy Riot stara się wydawać postacie dobra słaba dobra słaba?

Yasuo - Reprezentant Ligi Brązu

Bard - Papierowy support z małym winratio

Ekko - Tu nie muszę tłumaczyć, dobry murzyn

Tahm Kench - Śledź nie jest już tak często grany, może nie jest taki słaby ale trudno nim grać

Kindred - Dobry clear jungli. Otrzymywanie dmg za zabijanie potworów też nice idea

I tutaj zaczynają się macki Hentai Illaoi więc na tym skończymy. Nie wiem czy to co napisałem ma sens aczkolwiek jest to tylko moja teoria.

Wracając do tematu nowej postaci, czy jest to postać czy jakaś osoba związana z historią wielu postaci z League of Legends która okaże się niegrywalna? Postaram się kupić ją po premierze i opisać wam ją szczegółowo (jeżeli wam na tym zależy) Chociaż.. możecie obejrzeć poradniki na YT i przestać mnie czytać bo to co pisze strasznie się gryzie

Czy Camilla zostanie nowym pogromcą Summoner's Rift?

A może okaże się następcą Soraki? Dowiemy się już za tydzień na PBE

Czego możemy się spodziewać po nowej postaci? Czy Riot szykuje dla nas kolejną niespodziankę?