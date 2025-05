6 Porad dla początkujących graczy League of Legends

League of Legends niby taka łatwa gra, a dla niektórych po wielu miesiącach nadal sprawia wiele trudności. W tym poradniku postaram przybliżyć trochę tą grę nowym graczom ligi.

W league of Legends możemy zagrać na 3 mapach : Twisted Treeline, Summoner's Rift oraz Howling Abyss. Na Rifcie mamy 3 linie:Top,MId oraz Bot. Top jest to górna aleja mid środkowa aleja i bot dolna aleja. Jest też jungle, ale dla początkujączych graczy ta linia nie ma znaczenia. Mamy 3 żetony zwrotu, którego możemy do zwrotu bohatera lub skina jeśli nam sie przestanie podobać. Runy podzielone są na 3 kręgi pierwszy mamy od 1 lvla, 2 krąg od 10, a 3 od 20. Oczywiście najlepszym wyborem jest 3 krąg dlatego nie warto kupować tych przed 20 lvlem, ponieważ są one jeszcze nie potrzebne. W League of Legends mamy 2 waluty. Walute darmową zwaną PZ(Punkty Zasług) oraz RP(Riot Points), które możemy kupić za pomocą Paysafecard, Paypal lub karty kredytowe itp. Postacie podzielone są na 6 rodzajów: Zabójca, Wojownik, Mag, Tank, Support, Strzelec. Na dolnej alei gra się w 2 osoby, tank ze strzelcem lub support ze strzelcem. Na midzie zazwyczaj gra się zabójcą lub magiem. Na topie natomiast wojownikiem lub tankiem. W League of Legends są tak zwane spelle, których obecnie jest 10.

Teleport- pozwala przeteleportować się nam na dowolne miejsce na mapie do przyjaznego miniona, warda, wieży.

Czystość- przywraca nam 50 % naszej maksymalnej many i 25 % sojusznikom wokół nas.

Duch- daje nam premie do prędkości ruchu na 10 sekund

Uzdrowienie- przyraca nam od 90 do 345 zdrowia(zależy od levela bohatera) 30 % do prędkości ruchu na 1 sek.

Bariera- daje nam tarczę, która pochłania do 115 do 455 obrażeń na 2 sekundy.

Wyczerpanie- wyczerpuje wrogiego bohatera zmniejszając jego prędkość ruchu i ataku o 30 %, pancerz i odporność na magię o 10 pkt oraz zmniejsza zadawane przez niego obrażenia o 40 %.

Oczyszczenie- zdejmuje z nas wszystkie kontrole tłumu takie jak ogłuszenie lub spowolnienie i zmniejsza działanie kolejnych o 65%.

Błysk- teleportuje nas na krótki dystans w miejsce, w którym znajduje się nasz kursor.

Podpalenie- podpala wrogiego bohatera zadając od 70 do 410 obrażen(zależy od levela bohatera) nieuchornnych obrażeń

Porażenie- jest to spell dla junglerów, zadaje od 390 do 1000 obrażeń potworom w jungli oraz minionom.