Costruisci il tuo impero in Khan Wars, un browser game strategico creato dalla società bulgara XS Software.



Scegli la nazione che vuoi sviluppare e transforma il tuo insediamento nel grande potere militare. Vinci le battaglie, combatti con i nemici e concentrati sull'espansione del tuo esercito.



Come in tutti i giochi sui regnanti e sui regni, non puoi dimenticare la diplomazia e la gestione del commercio. Crea alleanze e combatti fianco a fianco con i migliori guerrieri!