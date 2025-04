Se hai mai sognato di essere una persona famosa, IMVU è un gioco che ti aiuterà ad esaudire i tuoi desideri. Qui vivi una vita assolutamente diversa da quella che conosci. Prima di tutto, crea il tuo avatar, scegli le caratteristiche che ti piacciono di più. Lascia correre l'immaginazione e crea un insolito personagio che si distinguerà dagli altri avatar per la sua straordinaria bellezza ed originalità del suo abito. Tienilo presente che puoi cambiare il tuo look in qualsiasi momento che vuoi. Puoi cambiare non solo vestiti ed acconciatura, ma anche colore degli occhi e della pelle, la forma del naso e così via. Non ci sono limiti! Poi scegli il tuo appartamento e arredilo come vuoi e infine organizza una festa e invita i tuoi amici! E per non dimenticare mai questi momenti di gioia, scatti delle bellisime foto che puoi condividere sui tuoi social.



Non aspettare troppo a lungo e comincia ora a giocare a IMVU, un gioco che ti permetterà ad assaggiare la vita da un vero divo!