Salve amici di Gamehag,

in questo piccolo articolo vorrei condividere l'esperienza di questo gioco che ho scoperto solo grazie a Gamehag.

War Thunder è uno dei più dettagliati e fantastici F2P a cui io abbia mai avuto l'onore di giocare, una piccola perla GRATUITA (anche se è disponibile una versione premium a pagamento, se non sbaglio) ; infatti La prima cosa che salta agli occhi una volta entrati è senza dubbio la grande cura per i dettagli che contraddistingue ogni più piccolo aspetto del prodotto.A me personalmente è piaciuto davvero tanto, ha lasciato una serie di sensazioni molto positive dopo le decine di ore di gioco passate assieme, inoltrepossiamo tranquillamente progredire senza dover sborsare un centesimo, il che è un bel punto a favore.Riesce a divertire sia i novizi che i veterani delle battaglie terrestri ed aeree,i contenuti, per essere un F2P, ci sono, e son tutti molto validi; le battaglie son divertenti e durano il giusto.Ottima la trasposizione dei molti carri armati e degli aeroplani presenti nel gioco, accompagnati dalla presenza dei vari stati coinvolti nella WWII e non solo.E' un gioco molto tattico ovviamente quindi armatevi anche di molta pazienza xDoltretutto potete giocare in 3 modalità :abbiamo la modalità Arcade, Realistic e Simulator, come il loro stesso nome suggerisce, ognuna di queste modalità andrà ad influenzare il livello di realismo con il quale dovremo fare i conti durante i combattimenti, nella modalità Arcade unico (o quasi) nostro pensiero dovrà essere l'eliminazione dei nostri obiettivi, Realistic e Simulator ci metteranno di fronte ad una sempre più fedele riproduzione della fisica che governerà le nostre evoluzioni aeree, rendendo le manovre più azzardate pericolose per la nostra incolumità almeno quanto i proiettili avversari.La presenza di obiettivi multipli incrementa in modo sensibile anche il nostro coinvolgimento e la nostra partecipazione nel gioco,in questo senso, l'obiettivo degli sviluppatori può dirsi pienamente centrato, soprattutto nella modalità di gioco 'Single Missions', che proporrà missioni sbloccabili previo raggiungimento di determinati requisiti (come numero e rank di veicoli nel proprio hangar,ecc.) e ambientate durante(la Battaglia per Okinawa o l'Attacco a Pearl Harbor, ad esempio) all'interno di teatri di guerra come l'Oceano Pacifico, la Guerra di Corea e il Mediterraneo ed altri. In poche parole ragazzi vi posso assicurare che War Thunder è assolutamente da provare e sicuramente non ve ne pentirete.Grazie per la vostra disponibilità nel leggere questa piccola recensione.