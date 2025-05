( 7 ratings)

War Thunder?



Ho giocato a questo gioco per ottenere le rune e ne sono uscito convintissimo! DESCRIZIONE

Questo fantastico gioco è un MMO basato sui combattimenti della seconda guerra mondiale , e ci permette di prendere parte alle missioni o attraverso mezzi dell'aviazione o con veicoli armati dell'esercito a terra. Il gioco è sviluppato per tutte le piattaforme più utilizzate ovvero Windows, Mac OS, Linux e PS4 ( OK ammetto di aver rubato queste informazioni da wiki :DDDDDD) .



Perchè è interessante?

Dal mio punto di vista è uno dei pochi MMO free-to-play che sono in circolazione fatto molto bene, ammetto di aver giocato solo con il reparto di Aviazione poiché sembrava molto più divertente e infatti la mia curiosità mi ha dato ragione. La cosa incredibile di questo gioco è proprio la giocabilità che fornisce all'utente, infatti se da un lato sembra che tutti possano giocare a questo gioco, dall'altro per diventare davvero forti bisogna lavorarci un pochino! Il reparto fisico, le hit sono davvero fatte bene e le meccaniche di gioco sono ovviamente semplificate poichè l'obbiettivo principale e quello di simulare una battaglia, ma bisogna prestare attenzione a tutte le manovre che si compiono infatti se saliamo di quota troppo rapidamente in maniera verticale il nostrao areo avrà problemi a mantenere la velocità e spinta del motore andando in stallo.

E' presente un'interfaccia semplice composta da un mirino al centro dello schermo e alcune informazioni poste sul lato sinistro.

Tutti gli arei e i team che li utilizzano hanno bisogno di essere migliorati e giocando noterete che c'è una grossa differenza nel giocare con gli arei di basici rispetto a quelli un po' più evoluti e questo è un fattore molto importante, ciò è sinonimo di una grande varietà che i programmatori del gioco hanno dovuto affrontare!



Detti questi tecnicismi c'è da dire che anche il reparto grafico è ben fatto e invoglia l'utente a giocare. Personalmente non ho trovato stancante giocare a questo gioco, anzi ogni partita mi è sembrata diversa dalle altre, ma ripeto che probabilmente questo è solo un parere personale che mi ha spinto a scrivere di questo gioco e a complimentarmi con gamehag che ci ha proposto un bel gioco su cui guadagnare qualche gemma. Infine penso che sia uno di quei giochi che meglio riesce a immedesimarti in una reale battaglia e ciò è quello che conta davvero! Provatelo non dovreste pentirvene per me è vicino ad essere un capolavoro!