Le abilità di Minecraft

Modalità di soppravvivenza

Parlerò delle bellezze del gioco chiamato Minecraft e parlerò del suo contenuto. Minecraft è un gioco fantastico con varie possibilità di gioco, una è la multi player dove si possono fare varie attività sempre in questo meraviglioso gioco con i vari server e con le varie modalità, diverse per ogni server, inoltre c'è la modalità dove si può giocare da soli o con i propri amici e creare un mondo con case animali... Insomma se non lo avete non sapete che cosa vi perdete.In questa modalità sono presenti la barra della vita (rappresentata da 10 cuoricini) e la barra della fame (rappresentata da 10 cosce stilizzate). All'inizio del gioco la barra della vita è piena e perciò ci sono 10 cuoricini. Il giocatore può perdere cuori se viene danneggiato (da caduta, lava, soffocamento, fame e altri fattori). Quando il giocatore perde tutti i cuoricini, muore. In quel momento viene perso il contenuto dell'inventario, che sarà sparso nella zona in cui è morto. Il giocatore viene resuscitato in corrispondenza del punto di generazione, cioè nel punto in cui si è iniziato a giocare in quel mondo. È possibile modificare il punto di generazione dormendo in un letto. È possibile recuperare cuori quando la barra della fame è piena o quasi piena. La barra della fame scende in base alle azioni compiute dal giocatore. Mangiando, essa risale (ogni tipo di cibo fornisce una quantità diversa di cosce).

All'inizio della partita si può scegliere il livello di difficoltà. Ci sono quattro livelli di difficoltà, modificabili in qualunque momento nelle opzioni del menù di pausa o quello principale. Esiste anche un'opzione che permette di bloccare la difficoltà in modo permanente, perciò essa non potrà essere più modificata, se non tramite comandi. I livelli di difficoltà sono: