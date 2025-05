War Thunder, gioca affianco all'esercito aereo Italiano!

Bello e GRATIS!

In questo articolo parlerò di War Thunder,All'inzio il gioco vi farà scegliere un paese e se volete giocare con aerei o carra armati, una volta scelto il paese che dovrete servire in guerra e il veicolo da guidare vi catapulterà subito nel campo di battaglia dove, nella modalità che ho giocato io personalmente, si possono prendere più approcci, l'obbiettivo principale è quello di distruggere i carri/anti aeree nemiche e difendere quelle della propria squadra distruggendo aerei dei propri avversari, i vari approci sono:- Distruggere più carri/anti aeree nemiche possibili per portare la propria squadra alla vittoria- Difendere il più possibile il proprio"esercito"- Attaccare solo gli aerei nemiciperò, avrete a disposizione solo un numero limitato di aerei in battaglia! Anche se giocando e guadagnando "Leoni d'argento", valuta principale del gioco, potrete aruolare equipaggio, che vi darà la possibilità di avere aerei aggiuntivi.Parlando della modalità con gli aerei, potete modifcare quest' ultimi in vari modi, per esempio i colpi della mitagliatrice, la modalità di volo e altro ancora.I tasti di gioco sono abbastanza intuitivi, ma non preocupatevi appena scaricato il gioco, subito all'inizio, ci sarà un tutorial che vi aiuterà molto nel corso del gioco.Per i più amati della storia e/o Hardcore è presente la modalità "Battaglie aeree realistiche", le missioni di questà modalità sono ambientate nei luoghi dove si è svolta la II guerra mondiale, a seconda del paese scelto. Un nome una garanzia poiche in questa modalità gli aerei avranno il carburante limitato, le ali posso strapparsi se si superà una certa velocità e molto altro...Altre modalità come le simulazioni dove si può imparare come giocare al meglio le varie modalità proposte dal gioco.(Per chi ama le battaglie terrestri è presente la controparte)Il gioco presenta vari tornei e eventi (negli eventi sono presenti modalità PvE, con una squadra random o di amici assalirete le basi nemiche via terra e/o via area) che vi garantiranno premi diversi, ci sono anche premi giornalieri ad ogni accessoConsiglio sempre questi tipi di giochi gratuiti si apprezano meglio da soli ma per chi vuole c'è sempre la possibilità di giocare con amici.