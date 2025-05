Minecraft 18w07a

In questo articolo tratterò le novità che più mi sono piaciute dello snapshot 18w07a di Minecraft

Benvenuti in questa mia nuova , nonchè prima snapshot review, per l'appunto si tratta della snapshot 18w07a che fa parte dell'update oceanico.

Già entrando in MC e andando negli oceani si possono notare molte differenze, non ci sono ancora le barriere coralline, però si possono già vedere le foreste di alghe.

Però andiamo a vedere le novità dello snapshot più nel dettaglio:

come ho appena detto ci sono le alge, ovvero le "sea grass" che nella generazione automatica del mondo si generano con un blocco d'aria , che poi si riempe d'acqua e diventano alghe,possono essere piantate e cresceranno se le daremo del bone meal, però qusta non è l'unico tipo di alga presente nell'aggiornamento, infatti saranno presenti anche le Kelp, ovvero queste piante enormi che sono le vere e propie alghe che comporranno le foreste i alghe , si possono piantare , però a differenza dell'altro tipo non si possono far crescere velocemente con il bone meal.

Le kelp sono anche commestibili, infatti se verranno messe a cuocere nella fornace diventeranno delle Dried Kelp ,che daranno veramente pochi cosciotti, però sono meglio di niente; Le Dried kelp non sono solamente un alimento, bensì si possono anche disporre nella crafting table per creare il blocco di Dried kelp che può essere usato come blocco estetico nelle costruzioni, oppure come carburante nella fornace, che tra l'altro dura anche un sacco.

Parliamo di Squid, le squid non saranno più totalmente "stupide" , infatti quando saranno attaccate faranno uno scatto lasciandosi dietro una piccola nube nera che dovrebbe simulare l'inchiostro.

In questo update finalmente hanno aggiunto tutte le varianti di slab e di scalini di prismarine e , novità totalmente inaspettata, il legno grezzo senza corteccia, che si ottiene premendo il tasto destro con l'ascia sul blocco di legno grezzo.

Passiamo ora alla novità più attesa, e quella che inizialmente si pensava l'unica novità, il nuovo mob ,ovvero la tartaruga; finalmente le possiamo vedere, sono bellissime, sono questi mob giganteschi super simpatci a vedersi che ovviamente spawneranno e vivranno sottacqua;

al momento sembrano spawnare solo nelle prossimità delle spiagge calde, quindi non spawneranno nelle Cold Beach.

Queste tartarughe verranno a riva, e di notte si prenderanno cura delle uova che hanno depositato, uova dalle quali usciranno delle baby tartarughe. Le uova possono essere raccolte con un piccone incantato con Silk Touch (Tocco di velluto).

Le tartaruge, una volta uccise, dropperanno i pezzi del guscio di tartaruga, con i quali, per ora, si può fare solo l'elmetto, che darà un effetto di Water Breathing di 10 secondi.I pezzi del guscio di tartaruga possono essere usati anche per fare la pozione "Del Maestro Tartaruga" che da un effetto di slowness VI ,ma da anche resistenza VI , quindi ti rende praticamente un tank.