Ora mai tutti ne hanno scritto un articolo a riguardo su questo sito, quindi ho deciso di mettermi anche io a farlo.

Basta vincere 10 battaglie, con aerei o carri armati. Basta vincere 5 battaglie, con aerei o carri armati. Basta vincere 20 battaglie, con aerei e carri armati ed ottenere 150 aquile d'oro, per farlo basta svolgere i tutorial in alto a sinistra sulla scritta "Battaglie" consiglio "Controlli di base con i caccia" e "Controlli di base con i carri armati"

War Thunder è un gioco free to play di guerra, ma invece di spararsi tra soldati in campo aperto, si gioca attraverso dei veicoli, ci sono aerei, carri armati, navi ed elicotteri.Non vi parlerò delle ultime 2 componenti perchè non le ho provate, ma vi parlerò solo di aerei e carri armati.Il gioco va lodato per la grafica ottima (ovviamente se si ha un pc per reggere le impostazioni più alte) ed una fisica eccellente, infatti trovo che su quest ultimo componente il gioco sia nettamente più avanti dei suoi rivali.La modalità con i carri armati si basa sulla cattura di punti strategici per la vittoria, i combattimenti sono di estrema precisione, visto che ogni punto colpito del carro ha un effetto diverso, alcuni punti della corazza sono impenetrabili ed altri possono essere penetrati con facilità, il modo più efficace per distruggerli sono quelli di uccidere l'equipaggio o distruggere il motore, entrambi i casi vengono segnalati come kill.Per vincere basta far finire i punti alla squadra avversaria, infatti conquistando i punti strategici (A,B e C) i punti dell'avversario diminueranno e quando saranno finiti, si avrà una vittoria.Le nazioni disponibili sono: USA, URSS, Germania, Giappone, Gran Bretagna e Francia.I carri armati disponibili sono innumerevoli e si sbloccano gradualmente usando i punti ricerca che si ottengono completando le partite.E' la componente che ho giocato di più, ed a mio parere e la migliore, per vincere basterà distruggere tutte le truppe di terra della squadra avversaria, i combattimenti si basano sulla tattica, ci sono diversi tipi di aerei, come caccia, bombardieri, caccia navali, ecc..., ogni areo avrà il suo compito, come il caccia che dovrà abbattere gli altri arei, o il bombardiere che avrà i compito di distruggere le truppe di terra, la fisica è eccellente, e anche la simulazione lo è, ci sono lo stallo, i giri e anche le turbolenze.Le nazioni sono le stesse dei carri armati con l'aggiunta dell'Italia. La ricerca avviene in modo analogo a quella dei carri armati.Per ritirare i premi basta fare uno screenshot (tasto windows + stamp) ed inviarlo sulla pagina di War Thunder di gamehag.