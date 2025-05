Minecraft spiegato per i novizi!

ATTENZIONE! DATO CHE LA PRECEDENTE VERSIONE DI QUESTO ARTICOLO MI È STATA RIFIUTATA PER MOTIVI DI PLAGIO/SPAM, ED ESSENDO L'INTERO ARTICOLO SCRITTO DA ME, HO PROVVEDUTO A RIMUOVERE TUTTI I LINK E RIFERIMENTI CHE POTESSERO INDURRE ALLO SPAM!



Premessa:

Guida da me realizzata per aiutare coloro che si trovano in difficoltà e/o non riescono a comprendere il tipo, lo scopo e il funzionamento di questo magnifico gioco. Premetto di non aver mai scritto un articolo (giusto i temi in classe), ma cercherò di essere il più chiaro possibile: detto ciò, vi auguro una buona lettura!!











Informazioni generali e modalità di gioco:

Minecraft nasce come gioco Sandbox per computer realizzato da Markus Persson e pubblicato dalla Mojang nel 2009, con il tempo è stato aggiunto il supporto per altre piattaforme quali Playstation 3 e Playstation 4, XBox 360 e XBox One, passando per le console portatili come PSVita, New Nintendo 3DS e Nintendo Switch, per terminare con i dispositivi mobili con la versione "Pocket Edition", rilasciata ufficialmente nel 2011 e con la versione esclusiva per Windows 10 acquistabile nello Store ufficiale Microsoft.



La modalità di gioco predefinita è quella "Sopravvivenza" (comunemente chiamata "survival" dove lo scopo è per l'appunto quello di sopravvivere procurandosi cibo e difendendosi dai mostri, nel gergo i "mob ostili" che appaiono durante la notte), anche se nelle successive versioni sono state introdotte altre modalità di gioco, come ad esempio la modalità "Creativa" (chiamata anche "creative", dove ci si può sbizzarrire costruendo con gli oggetti che il gioco offre) e la modalità "Avventura" (chiamata anche "adventure"), si tratta della modalità survival, con l'impossibilità di rompere e posizionare blocchi)

Minecraft Premium ed SP cosa sono? Scopriamolo subito!

Se avete degli amici che giocano a Minecraft da più tempo di voi vi sarà molto probabilmente capitato di sentire questi due termini, che stanno ad indicare rispettivamente se la versione è stata legittimamente comprata oppure scaricata illegalmente.



Minecraft Premium:



La versione Premium prevede la registrazione di un account Mojang: ha attualmente un costo di €23,95 ed è acquistabile per Windows (da non confondere con la Windows 10 Edition) e Mac nel sito ufficiale. Con la versione Premium è possibile cambiare la propria skin (l'aspetto del vostro personaggio), entrare in tutti i tipi di server - sia quelli esclusivamente per gli utenti premium che quelli per gli utenti SP - e inoltre acquistare a parte dei Realms (server ufficiali Mojang) per giocare con i vostri amici.

Minecraft SP:

La versione SP è in poche parole la versione illegale di Minecraft, avviata tramite un "launcher", che permette all'utente, senza registrazione o spese, di impostare un username, selezionare la versione di gioco e avviarlo. Con la versione SP ci sono molti svantaggi, tra cui:

La mancanza di assistenza da parte della Mojang (cosa ovvia, dato che si tratta della versione illegale)

L'impossibilità di impostare una skin (riservata solo agli utenti Premium)

L'impossibilità di entrare nei server per utenti Premium

Può capitare però di possedere una skin mentre ci si connette in un server con il supporto per gli utenti SP: questo avviene perché l'username inserito appartiene ad un utente Premium che possiede una skin (e di quella dovete accontentarvi - insomma o quella o niente).

È molto comune che un utente Premium, quando entra in un server SP si ritrovi il suo utente già registrato con un’altra password, ma state tranquilli: nessuno vi ha rubato alcun account, basta dimostrare all'assistenza del server in questione di essere il proprietario dell'account Premium e dovrebbero provvedere alla rimozione dell'account per permettervi di registrarvi.

Blocchi, items e il sistema di crafting

Minecraft è un gioco strutturato a blocchi, ne troviamo di tutti i tipi: terra, legno, pietre, fino ad arrivare ai più pregiati come oro, diamanti e smeraldi: tutti gli oggetti visualizzabili nell’inventario sono chiamati “item”. Quando si spawna (quindi “si nasce”) in un mondo la prima cosa alla quale si deve puntare è rompere i blocchi di legno per creare una casa: una volta ottenuti i blocchi di legno, visualizzabili nel proprio inventario, noteremo una griglia 2x2 dove inserire gli item, e uno slot tramite il quale potremo ottenere l’item craftato. La prima cosa da fare è inserire la legna raccolta in uno dei 4 slot. Da un blocco di legno otteniamo 4 blocchi di legno levigato. Riempiendo tutti e 4 gli slot con 4 rispettivi blocchi di legno levigato si ottiene il banco da lavoro (spesso chiamato “crafting table”). Dopo averlo piazzato, quando si interagisce con esso (si può interagire con item e mob tramite il tasto destro del mouse) verrà mostrata una griglia 3x3, tramite la quale si possono craftare item sempre più complessi man mano che si procede con lo svolgimento del gioco. So benissimo che non è facile all’inizio imparare o ricordare tutte le recipe (le “ricette” dei craft), ma una volta fatta l'abitudine, il gioco è fatto. Nel caso non doveste ricordarvi una qualche recipe, nel web si trovano tantissime wiki sia italiane che inglesi dove si possono trovare anche guide contenenti tutte le recipe del gioco.

Conclusioni:

Per questa prima parte è tutto, spero vi sia stata utile, e nella prossima parleremo di altri aspetti di questo magnifico gioco. Ci vediamo! ;)

~zThunderingLight

Articolo realizzato da zThunderingLight per GameHag iniziato in data 07/04/2019