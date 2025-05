Valorant-Revisione

L'ultimo sparatutto tattico FPS di Riot Games, Valorant, ha recentemente suscitato molto entusiasmo nella comunità di gioco. Inizialmente è stato lanciato sotto forma di un programma di beta chiuso in alcuni paesi e durante questo periodo era disponibile solo per alcuni streamer. Dall'uscita ufficiale del gioco il 2 giugno 2020, è diventato disponibile per tutti. Valorant ha ricevuto il plauso della critica da numerosi giocatori professionisti come Shroud e Ninja. In questo articolo, darò una recensione onesta del gioco, in modo che tu possa decidere se vuoi giocarci.





Quindi, senza perdere altro tempo, tuffiamoci subito nell'articolo!

Gameplay:







Valorant è uno sparatutto tattico con un gameplay a squadre 5vs5. Il gioco combina elementi di entrambi: CS: GO e Rainbow Six Siege. I giocatori di Counter-Strike si sentiranno a proprio agio giocando a questo gioco poiché il meccanismo di tiro è esattamente lo stesso di CS: GO. Il gioco richiede che un giocatore abbia rapidi riflessi e la capacità di fare buone strategie.



Valorant è ambientato nel prossimo futuro in cui i giocatori controllano vari personaggi giocabili chiamati agenti. Questi agenti hanno abilità uniche, aspetti diversi e persino dialoghi propri!







Proprio come Counter-Strike, ci sono due squadre in ogni partita: The Offense e The Defense. L'obiettivo della squadra attaccante è di piazzare una bomba chiamata Spike in uno dei vari siti di bombe. L'obiettivo della squadra in difesa è quello di impedire all'offesa di piantare il picco o di eliminare tutti i membri dell'offesa.



A partire da ora, ci sono due modalità di gioco in Valorant-



Modalità non classificata standard: in questa modalità, la partita si gioca per 25 round. La prima squadra che ottiene 13 turni vince l'incontro: un giocatore nell'offesa porta lo spike che deve piazzare su uno dei siti bomba. Se la squadra in difesa è in grado di disinnescare lo spike prima che finisca il tempo, vincono. Tuttavia, se il picco esplode, la squadra attaccante vince. Questo round dura generalmente circa 30 minuti.



Modalità Spike Rush: questa è una modalità più breve e dinamica che dura 7 round con gli stessi obiettivi per ciascuna squadra della modalità precedente. Per rendere più veloci i round, entrambe le squadre ricevono armi casuali e ogni giocatore in Attacco ha le proprie picco Questo round dura in media 10-15 minuti.



Agenti:







Valorant ha 11 agenti o personaggi che hanno una pletora di abilità. Al momento della creazione di un account, i giocatori ottengono 5 agenti e il resto viene sbloccato attraverso una varietà di attività. Questi agenti sono divisi in 4 classi:



Controllori: questi agenti bloccano le visioni e supportano la loro squadra sia in attacco che in difesa.



Iniziatori: questi agenti raccolgono informazioni utili sulla squadra avversaria e sono essenziali per le strategie di squadra



Sentinelle: questi agenti sono specializzati in difesa e generalmente giocano dal retro della squadra.



Duellanti: questi agenti eccellono nel correre nella squadra avversaria e fare giochi offensivi



Ogni agente possiede 4 abilità: 1 abilità firma, 2 abilità regolari e un'abilità suprema. Le abilità degli agenti possono essere basate sul movimento, basate sull'utilità o basate sul reato. L'ultima abilità si carica nel tempo e può essere caricata più velocemente eliminando gli avversari.







Queste abilità sono state estremamente ben progettate e rendono il gioco estremamente divertente da giocare. Personalmente, ho adorato usare diverse abilità e mi è piaciuta la versatilità del gioco. Se vuoi diventare un vero maestro di questo gioco, devi eccellere nell'usare le abilità al momento giusto.



Pistole:







Valorant ha 17 armi, divise in 6 categorie. Le armi sono state ben progettate, con ogni arma con la sua qualità unica che la separa dalle altre armi. Le armi sono un'altra cosa con cui i giocatori di CS: GO si sentiranno a proprio agio poiché gli sviluppatori di Valorant hanno sostanzialmente incorporato le armi di CS: GO, dando loro nomi diversi e ne hanno modificato l'aspetto. Ad esempio, l'Operator è l'AWP, il Vandal è l'AK-47 e il Phantom è l'M4.



Mappe:







Attualmente Valorant ha 4 mappe che vengono scelte casualmente durante il match-making.



Queste mappe sono-



1. Bind

2. Split

3. Haven

4. Ascent



Ognuna delle 4 mappe è unica e ha un ambiente totalmente diverso. Tutte le mappe hanno diversi punti tattici, corridoi, siti di bombe e linee di entrata. Questo rende l'esperienza di gioco fresca ogni volta che giochi e garantisce che le partite non sembrino ripetitive o noiose. Ti posso garantire che adorerai le mappe di Valorant e apprezzerai il tema unico di ogni mappa.



Grafica e audio:







La grafica in-game è un luogo in cui Valorant è mediocre. La grafica del gioco non è male, ma non è neanche così buona. Sebbene gli effetti grafici delle abilità siano stati rappresentati in modo superbo, la grafica ambientale non è eccezionale. Un vantaggio di questo è che puoi ottenere frame rate elevati anche su PC di fascia bassa. Ciò rende Valorant un'ottima scelta per i giocatori con budget limitato.



L'audio, d'altra parte, è migliore di quasi tutti i giochi là fuori! Ogni personaggio ha i suoi dialoghi con una voce unica, che in realtà ha l'accento del loro paese. Anche i suoni delle armi sono fantastici e sembrano diversi. Gli sviluppatori di Valorant meritano un enorme applauso per gli effetti sonori che hanno creato.



Valutazione:

8.5 / 10



Valorant combina perfettamente gli elementi di CS: GO, Rainbow Six Siege e Overwatch, dandoci un gioco superbamente progettato e adorabile. Il ritmo, l'eccitazione e la sensazione del gioco sono perfetti e ti fanno venir voglia di giocarci ancora e ancora. Forse ti starai chiedendo perché non gli ho dato un 10/10 ... Questo perché da qualche parte nel suo nucleo Valorant manca di originalità. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che abbiamo giocato così tanti tiratori di FPS nel corso degli anni e, sebbene sia unico, Valorant non porta nulla di rivoluzionario sul tavolo. Nel complesso, è un buon gioco che merita sicuramente una prova.



-SoulMortal45