Una guida sui fucili da cecchino (EIDOLON) - Warframe

Ahhh, Warframe!

Un gioco che va oltre alla semplice immaginazione! Un MMO-TPS-GDR con elementi di crafting e grinding ESTREMO!



Ma quali di tanti fucili da cecchino è il migliore? Scopriamolo!

Partiamo dal fatto che in Warframe tutte le armi sono ben bilanciate in base alla loro provenienza (La fazione che le ha costruite e le utilizza) e al loro design (Per esempio, le armi della fazione "Infested" avranno come ricorrenza danno Tossina o Virale...).

I fucili da ccchino sono le armi con CC (Chance di Critico) e CD (Danno Critico) più elevati.

Di seguito sono elencati i fucili e le loro "provenienze"



-Lanka (Corpus)

-Rubico (Tenno)

-Rubico Prime (Orokin)

-Snipetron (Corpus)

-Snipetron Vandal (Variante Speciale - Craftabile)

-Vectis (Tenno)

-Vectis Prime (Orokin)

-Vulkar (Grineer)

-Vulkar Wraith (Variante Speciale - Acquistabile)



Prima di procedere è necessario specificare che con l'arrivo delle MOD RIVEN molte armi poco usate sono diventate incredibilmente potenti, quindi prestate particolare attenzione...



I tre fucili da cecchino più votati sono 3: Rubico, Lanka e Vectis (Ovviamente anche le varianti Prime del primo e dell'ultimo!)

Ma perché sono così usati?

Partiamo dal fatto che con l'aggiunta delle Piane di Eidolon e con la cattura dei Teralyst, Hydrolist e Gantulyst è diventato OBBLIGATORIO l'uso di un buon fucile da cecchino ad alto CC e CD per avere un DMG output ("emissione di danni" in Italiano...) decente, e chi gioca a Warframe lo sa, senza cecchinare non pigli arcani (Solo chi gioca può capire XD)



Comunque, ecco le statistiche e le build usate su questi fucili:

-Rubico (e la sua variante prime che arriverà tra poco *-* ): CC 30% ; CD 3.0x ; SC (Status Chance) 12%

Sul rubico sono installate mod per aumentare Danno, CC, CD e mod elementali fuoco e elettricità per ottenere danno RADIAZIONE

Il caricatore da 5 colpi è molto esteso per la categoria fucili da cecchino e il rateo di fuoco (2.67) è nella media



-Vectis (e la sua variante prime): CC 25% (30% prime) ; CD 2.0x ; SC 30%

Le solite mod da installare sono per Danno, CC, CD e mod elementali, sempre per danno RADIAZIONE

Il caricatore conta 1 colpo (2 nella variante prime), il che rende questo fucile da cecchino svantaggiato nel rateo di fuoco, che consiste nel ricaricare dopo ogni sparo



-Lanka: CC 25% ; CD 2.0x ; SC 25%



La peculiare caratteristica di questo fucile è la capacità di caricare il colpo, e che il danno in questione sarà di natura elementale elettrica

Le mod da installare sono più o meno le solite: Danno, CC, CD e solo una mod elementale di tipo fuoco per ottenere il danno RADIAZIONE





---ATTENZIONE---

Vi ricordate che prima ho menzionato le RIVEN?

Ecco, sappiate che la loro imprevedibilità può sfociare in una potenza illimitata.

Le statistiche migliori a cui puntare sono le seguenti:

+% Danno

+% Multishot (consiste nello sparare più proiettili consumandone effettivamente uno solo)

+% Critical Chance

+% Critical Damage

+% Status Chance

+% Elementale Fuoco o Elettrico



Potrà sembrare strano, ma avere una riven con delle statistiche negative è un vantaggio:

visto che l'obbiettivo sono gli Eidolon ecco le statistiche negative consigliate...



-% Danno Impatto (SCONSIGLIATO NEL RUBICO)

-% Danno contro una fazione particolare (Grineer, Corpus o Infested)

-% Munizioni Totali (Si consiglia molta attenzione per non sprecare munizioni)

+% Rinculo dell'arma (occhio alla mira! andrà aggiustata dopo ogni colpo)

-% Rateo di fuoco (Solo se le altre statistiche della riven la rendono ottima!)

-% Grandezza del caricatore (Idem come sopra)