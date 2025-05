( 7 ratings)

The Witcher gioco del secolo?

Premetto che ho giocato solo a questo "capitolo" della saga, perchè non potevo recuperare i rimanenti The Witcher 1 e 2, comunque un grandissimo gioco, non farò spoiler durante la scrittura dell'articolo, potete stare tranquilli.Il Gameplay



Il gioco presenta problemi pari a 0, dato che è stato curato nei minimi dettagli, ambientazione, paesaggi, personaggi, TRAMA, tutto ben curato, l'ultima specialmente dato che rimane tutto coerente senza alcun dettagli che sfugge, rispettando anche le scelte del capitolo precedente, già, è possibile portare le scelte dei capitoli precedenti in questo e continuare l'avventura in esso, come dicevo, il gioco possiede delle scelte, che porteranno il giocatore a 3 finali diversi, non sto qua a dirvi come finirà, ma potrebbe lasciarvi l'amaro in bocca.



I DLC



Il gioco possiede 2 DLC, Heart of Stone e Blood and Wine.

Il primo è ambientato nella stessa regione della normale storia, in sè è un astoria a parte, ma dura una decine di ore volendo, anche in esso ci sono diversi finali a seconda delle scelte del giocatore, con diversi premi alla fine.

Il secondo potrebbe definirsi un gioco a parte, un The Witcher 4 data la durata del DLC, anche perchè continua la storia lasciata in sospeso della storia canonica, comunque si potranno fare molte più cose rispetto al gioco senza DLC, oltre alle nuove armi e all'equipaggiamento il nostro Gerakt Di Rivia, potrà avere una reggia per sè, che dovrà arricchire di mobili o altro.





L'Open World



Il gioco è un open world, quindi potremo esplorare tutte le varie località, che per sua fortuna hanno il viaggio rapido data la grandezza della mappa, quasi 2 volte Los Santos di Grand Theft Auto 5, contando il DLC Blood and Wine, comunque ci sono diversi tipi di missioni secondarie, le solite missioni secondarie, i contratti in cuo si dovà uccidere un mostro, la ricerca degli equippaggiamenti leggendari/rari o addirittura ilgioco di carte che possiede in sè, il Gwent.



Gwent



Il Gwent è un gioco di carte abbastanza semplice da giocare e anche divertente, molto simile ad Heartsone, senza quasi mai pescare, è anche un gioco a parte per gli appassionati.



Il Multyplayer



Semplicemente il gioco non consente di giocare con gli amici, niente PVP, mi dispiace, ma fidatevi che i mostri sono difficili da battere, non vi annoierete.



La Recensione



Parlando onestamente è il mio gioco preferito e lo consiglio a tutti, anche perchè i comandi non sono neanche difficili da usare, comunque è davvero un giocone e consiglio di recuperare e giocare i capitoli precedenti, il gioco è davvero così bello e grandioso che purtroppo rende l'esperienza degli altri giochi noiosissima, quindi cnsiglio prima di finire gli altri e godervi questo gioco dopo aver completato i rimanenti giochi.



Per me è un 10/10