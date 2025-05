Fortnite il ritorno dello Skull Trooper e della Ghoul Trooper?! Halloween 2018

La skull trooper e la ghoul trooper sono skin uscite nello shop per la prima volta nel periodo di haloween 2017 e per molto tempo sono state ritenute alcune fra le skin più rare del gioco. Dopo quasi un anno la Epic Games ha deciso di far ritornare nello shop di fortnite, il 10 ottobre, la famosa skin Skull Trooper, una delle skin che i fan aspettavano con più ansia. Inoltre la skin, che fino a qualche giorno fa possedeva una grande rarità, ha avuto delle aggiunte, ovvero:-le sfide, che una volta completate ti permettono di ottenere lo zaino Ghost Portal-gli stili selezionabili che offrono la possibilità di rendere il corpo dello skull trooper fluorescente di due colori: verde (disponibile a tutti) e viola (disponibile solo a chi possiede la skin dallo scorso halloween)-il piccone e il deltaplano personalizzatiInoltre insieme allo skull trooper ha fatto la sua comparsa anche una nuova skin femminile chiamata skull ranger.Vista l'improvvisa uscita di questa skin nel periodo di Halloween 2018 è molto probabile che a breve avremo anche il ritorno della ghoul trooper, la skin zombie che l'anno scorso accompagnava nello shop lo scheletro, e magari sarà accompagnata da una controparte maschile proprio come nel caso della skin precedente, anche se per ora i leak ci hanno confermato solamente l'uscita di altre tipologie di skin inerenti ad Halloween. Di sicuro per la Epic Games l'uscita di skin attese come le queste due ha portato grandi incassi, però il fatto che siano uscite con abbastanza anticipo rispetto alla festività a cui sono correlate può voler dire che il 31 ottobre compariranno skin che, secondo la Epic, porteranno i fan ad acquistare nuovamente sul gioco. Molti fan del gioco però ritengono scorretto riproporre ai player skin che col tempo avevano acquistato un'elevata rarità facendola perdere del tutto, per bilanciare questo problema la Epic ha aggiunto lo stile viola che permette di distinguere i giocatori che giocano da un certo periodo a Fortnite da quelli che hanno acquistato la skin solamente di recente, però resta il dubbio se faranno la stessa cosa per la ghoul trooper e nel caso come avrebbero intenzione di farlo. Nel caso di altre skin come le due skin ispirate a dei conigli uscite durante la festività di Pasqua (Rabbit Raiders) e le skin dedicate a San Valentino (Ranger dell'amore e Leader della squadra delle coccole) il ritorno nello shop non è così raro da vedere, invece le skin uscite per le festività di San Patrizio e Natale o per l'evento degli alpinisti (compresi gli oggetti correlati) non sono ancora ritornate disponibili all'acquisto. La Epic di recente ci sta mostrando la sua intenzione nel far ritornare, però, la maggior parte delle skin che finora erano uscite nello shop per una solo o per poche volte come nel caso del Cavaliere Rosso e di Accordo Potente. io personalmente ritengo lo skull trooper una delle skin più belle mai uscite essendo semplice ma ben fatta e che lo stile viola mantenga, almeno in parte, la sua rarità, voi invece che ne pensate delle due skin scheletro uscite? Siete d'accordo sulla scelta di farle tornare e sul possibile ritorno di altre skin rare come la ghoul trooper?-Ois16