The Sims 4





The Sims 4 è il quarto capitolo pubblicato il 4 settembre 2014. Le principali novità riguardano il Crea un Sim: infatti, è possibile modificare qualunque parte del corpo con il mouse. Il gioco, interamente sviluppato dalla Maxis, ritrova la sua grafica cartoon che richiama molto The Sims 2. Inoltre, un'importante novità riguarda le emozioni: infatti i Sim saranno in grado di eseguire varie interazioni in base allo stato d'animo che provano in un determinato momento. I Sim potranno essere arrabbiati, gelosi, depressi, felici, amichevoli, concentrati, giocosi, ecc. Sono stati ripristinati i tempi di caricamento, rimossi in The Sims 3, in caso di uscita da un quartiere (che comprende circa 5 lotti). Sono state rimosse anche alcune caratteristiche presenti nei titoli precedenti, come la possibilità di costruire una piscina, i fantasmi, e lo stato di crescita "Bebè" (Infatti da neonato i Sim diventeranno direttamente bambini); queste caratteristiche sono state ripristinate tramite aggiornamenti rilasciati successivamente all'uscita del gioco.





Espansioni

Game Pack

The Sims 4: Gita all'aria aperta

The Sims 4: Un giorno alla SPA

The Sims 4: Mangiamo fuori

The Sims 4: Vampiri

The Sims 4: Vita da genitori

The Sims 4: Avventura nella Giungla

The Sims 4: StrangerVille

Stuff Pack

The Sims 4: Feste di lusso

The Sims 4: Esterni da sogno

The Sims 4: Cucina perfetta

The Sims 4: Accessori da brivido

The Sims 4: Serata cinema

The Sims 4: Giardini romantici

The Sims 4: Stanza dei bimbi

The Sims 4: Divertimento in cortile

The Sims 4: Vintage glamour

The Sims 4: Serata Bowling

The Sims 4: Fitness

The Sims 4: Bebè

The Sims 4: Giorno di Bucato

The Sims 4:Il Mio Primo Animale

Spin-Off

Esperienza personale: The Sims 4 oltre ad offrire un'esperienza di gioco totalmente differente dai capitoli precedenti, in quanto la vita dei Sims ora è molto più "reale" e simile alla nostra vita reale, offre una vastissima gamma di interazioni, possibilità di far diventare i nostri sims sempre più social come tutti al giorno d'oggi; oltre questo c'è anche una vasta differenziazione dei tratti della personalità (Sims e animali!) e tantissimi stati umorali che fanno davvero la differenza! L'esperienza di gioco ha davvero raggiunto livelli altissimi! E per quanto riguarda la costruzione? Beh, qui si sono fatti davvero dei miracoli! E' possibile costruire davvero ogni cosa che ci passa per la testa, non c'è davvero limite alla fantasia! Ci sono ben 3 altezze per i muri portanti, 5 altezze per i muri a mezza altezza, tantissimi parati, piastrelle ecc ma soprattutto è stata introdotta la possibilità di ingrandire e rimpicciolire gli oggetti e questo permette davvero di personalizzare al massimo! L'unica pecca è la rimozione della possibilità di personalizzare un oggetto/vestiti con dei motivi (cosa che era possibile in The Sims 3) o scegliere il colore dei capelli (arrivando fino a ben 3 colori diversi). Per il resto, The Sims 4 è la svolta, e come ogni nuovo capitolo di questa magnifica, sensazionale ed unica serie di videogiochi di simulazione di vita reale, è destinato a superare il precedente e a restare nella storia (e nei cuori) di tutti noi videogiocatori amanti del saga!