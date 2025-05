Salve a tutti e benvenuti. Oggi andrò a parlarvi di Terraria, un famoso gioco 2D che spesso è stato intravisto come il "Minecraft 2D", ma che in realtà è tutt'altro. Spero che l'articolo possa piacervi, buona lettura e grazie per la disponibilità.

Iniziamo con il dire che, nonostante Terraria sia visto come "copia" di Minecraft, famoso videogioco della mojang, esso presenta comunque una peculiarità speciale a differenza di tutti gli altri "sosia" del famoso videogioco a famoso. Questa sua particolarità sta nella sua longeva esistenza e nella sua capacità di affascinare i suoi fan e i suoi videogiocatori. La trama del videogioco è alquanto poca. Ci svegliamo in mezzo al nulla, in un mondo sconosciuto e pieno di misteri. Come su Minecraft, dovremmo cominciare a raccogliere provviste, risorse di ogni genere, costruirci un rifugio, armi e armature per sopravvivere. Insomma, il gioco potrebbe sembrare il tutto e per tutti una copia di Minecraft, l'unico aspetto fondamentale è che la sua esperienza di gioco si basa su un'interfaccia 2D e la sue esperienza di gioco si baserà molto sull'esplorazione del sottosuolo.Nonostante la sua somiglianza con Minecraft, vorrei analizzare i punti importanti che caratterizzano il gioco, tralasciando la grafica e la visuale in 2D. Innanzitutto in Terraria la componente action è ben più centrale: le armi non sono deperibili, sono disponibili in grande quantità e varietà e soprattutto potremo scatenarle contro una maggiore varietà di nemici. Di conseguenza, il gioco presenta dei punti a favore dal punto di vista esplorativo, oltre alla maggiore ambientazione di sopravvivenza caratterizzata dal maggior numero di armi e di nemici, che tende a creare situazioni differenti durante la nostra esperienza di gioco. Infatti, il giocatore viene chiamato ad affrontare una gran quantità di mostri diversi, compresa una discreta mole di boss, aspetto molto ristretto all'interno di Minecraft, in quanto quest'ultimo presenta solo 2 boss. Aspetto da non dimenticare è la modalità di costruzione molto particolare. Essendo un gioco 2D, la costruzione delle varie strutture potrebbe risultare più semplice, ma il gioco risalta molto grazie a questa prospettiva. Inoltre, il gioco è caratterizzato anche dai vari NPC sparsi per il mondo e che presentano caratteristiche differenti. Attenzione, tendo a sottolineare il fatto che questi NPC non hanno nulla a che vedere con i classici Villager di Minecraft, in quanto questi ultimi risultano più come mezzo di scambi e non di "socializzazione" e "interazione". Tecnicamente il gioco era uscito principalmente per computer, per poi esser adattato anche su console. Tuttavia, grazie alla sua grande popolarità, Terraria è stato adattato anche su mobile, ovviamente a pagamento. Il gioco è molto divertente e porta via diverse ore di gameplay, le quali possono risultare molto interessanti se siete appassionati di videogiochi in stile Open World. Nonostante le varie critiche, io considero il gioco abbastanza originale, tanto da cancellare quel collegamento con Minecraft che spesso la gente tende a creare senza manco aver giocato al titolo. L'articolo si conclude qua, spero che vi sia piaciuto e grazie mille per la vostra disponibilità.