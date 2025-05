( 1 ratings)

terraria un gioco eccezionale

Terraria è un gioco molto simile ma allo stesso dempo anche molto differente a minecraft Terraria è un gioco in alcuni aspetti molto simile a minecraft ma non è così per il semplice fatto che secondo il mio parere è molto meglio di minecraft anche perché ci sono molti più basse e anche moltissime altre cose da fare rispetto a minecraft ma non solo il mondo di terraria cigarantisce un'esperienza non dico unica ma davvero molto appagante anche perché ogni boss potrà dare degli oggetti diversi e per avere tutti gli oggetti bisognerà uccidere i boss più volte perché ogni oggetto ha la propria percentuale di essere droppato e questo ci consente soprattutto per i più collezionisti di avere una maggiore esperienza di gioco e secondo me questa è una cosa fantastica oltre a questo su terraria si possono scegliere anche diverse classi con cui giocare cosa intendo per questo con questo intendo semplicemente che su terraria si possono scegliere le armi con cui giocare per esempio ci sono le armi ranger ovvero quelle da fuoco poi ci sono le armi melee ovvero quelle corpo a corpo quelle summoner ovvero quelle evocazione e infine ma non per importanza abbiamo le armi magiche che sono secondo me le più forti anche se prevalgo la classe melee punto inoltre su terraria ci sono una miriade di pozioni che possono essere usate soprattutto quando non si riesce a sconfiggere un determinato boss. ma non ci dimentichiamo dell'infinita di mob presenti in questo fantastico gioco i mob sono davvero tanti e questi ultimi si dividono così come anche i boss in pre hardmode e hardmode ovvero i mob pre hardmode e i boss pre hardmode sono più semplici mentre i boss hard mode sono più difficili ma cos'è questa hardmode, non è altro che una modalità se così possiamo dire che viene acquisita dal mondo una volta che il nostro personaggio ha battuto un determinato boss e questo boss è chiamato muro di carne ed è l'ultimo boss pre hardmode da uccidere anche le armi si dividono in hardmode in pre hardmode e come si può immaginare dal momento che i boss hard mode sono molto più difficili anche le armi in hardmode saranno molto più forti in modo da tenere testa ai mob poi in terraria ci sono anche diverse modalità e queste modalità sono expert e normal queste due modalità hanno l'unica differenza che i mob in expert sono molto più difficili hanno molta più vita e ci sono in expert alcuni drop che i boss in normal non potranno mai droppare oltre a questo molto divertente e anche la modalità multiplayer di terraria dove se troviamo il server giusto ci sono moltissimi mini giochi molto divertenti se giocati con degli amici spero questa recensione su terraria vi sia stata utile e spero comprerete questo gioco o almeno lo troverete da qualche parte se ne avrete l'occasione comunque vi consiglio di prenderlo perché è davvero un gioco molto bello