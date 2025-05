Minecraft - Il gioco

MINECRAFT gioco pieno di avventure da scoprire insieme nel spiegarlo sembra un gioco stupido ma in realtà beh ci sono molte cose che non sai su di lui...é un gioco per tutti i ragazzi/e che vogliono creare costruzioni fare un modo, costruendo strutture e meccanismi con la redstone (piertra rossa), scavando nelle miniere del mondo che il gioco ti ha generato troverai minerali come carbone (per cuocere le cose come il cibo e la pietra), il ferro per farti armature per difenderti dai mostri che spawnano di notte e col ferro puoi fare degli utensili coe la spada per difenderti dai mostri il piccone per raccogliere i minerali, l'ascia per spaccare il lego, la pala per scavare la terra o la sabbia e infine il meno utilizzato la zappa che si usa rare volte per zppare il terreno e piantare i semini che si raccolgono rompendo le piante sul terreno.In pratica lo scopo del gioco in se è raccogliere più minerali possibili farsi una casa, una coltivazione per il cibo, un?armatura decente e andare a trovare il portale dell'cioè la fine del gioco...ma in realtà non è la fine perchè uccidendolo avrete fatto solo una della migliaia di cose che si possono fare in questo meraviglioso gioco, un'altro per esempio è uccidere il wither una creature che può essre spawnata con l'utuilizzo della soul sand (sabbia delle anime) che può essere trovata nel nether i nether è un altro mondo che ci si può accedere costruendo con dei blocchi d'ossidiana messi 4 in orrizzontale sul terreno 6 in altezza dopo 6 in altezza nell'altra estremità di blocchi orizzontali e in fine lo chiudete in alto con i blocchi rimananti per accenderlo dovete dare fuoco all' ossidiana e così si creerà il portale voi entrate e vi ritoverete in un mondo completatente differente dal precedente saccolgietela sabbia delle anime (che se non sapete qal'è esiste la wiky di minecraft, tornando al wither lo spawniamo mettendo 4 blocchi di sabbia delle anime 2 in vertilace e 1 a dx dell'ultimo blocco piazzato e 1 a sx dell'ultimo blocco piazzato e in cima hai 3 blocchi che si sono creati mettete le teste dei wither che sono dei mostri a forma di scheletro di colore nero che trovate sempre nel nether li uccidete e ci sarà una piccola percentuale che vi droppi la testa quando ne avrìete 3 le piazzate e spawnerà in wither.Spiegarvi il gioco è un po' complicato ma se volete potete cercare su YouTube dei tutoreal perfetti al dettagio che mostrano anche le immagini del gioco e almeno con una conoscenza visiva del gioco potete scoprire se fa o non fa per voi.E' niente altro non c'è il gioco è questo se siete degli appassionati di costruzioni e cose simili è il gioco che fa per voi!!!Il gioco è disponibile in tutti i negozio di elettonica e anche online sul sito ufficiale di minecraft...e dopo questo beh non vi rimane che provarlo, fidatevi non ve ne pentirete!!!