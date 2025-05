Stardew Valley è un gioco pixel dove il protagonista cioè tu, deve ricostruire la fattoria del nonno che dopo 3 anni ritornerà a vedere la sua fattoria,questo gioco ha anche degl'obbiettivi da compiere come visitare tutte le persone del villaggio e diventare loro amici/he, ricostruire case e abitazioni del nonno distrutte, potenziare dal fabbro gli oggetti, andare in miniera e arrivare all'ultimo piano cioè il piano 120. La creazione del tuo personaggio puo essere fatta per un maschio o per una femmina con diversi stili di capelli colori maglie nomi ecc... All'inizo del gioco ti regaleranno un cane o un gatto a seconda di cosa hai scelto nella creazione del personaggio. Alla fine del gioco invece dovrai completare un altra serie di miniere ma nel deserto(che sbloccherai verso la fine del gioco) e anche queste molto difficili.Per questo dovrai spenderci un bel po di ore per finire il gioco. Detro Stardew Valley puoi anche costruire nuove cose come: stalle, pollai, macchinari per marmellata e maionese ecc...per progredire nel gioco devi perscare, raccogliere ortaggi e frutti come: grano, patate, carote, pomodori, mele, pere ecc...fidanzarti (se vuoi anche sposarti), partecipare a tantissimi eventi come pasqua, natale e hallowen.Per completare il giocho ci sono due opzioni: quella di basarti solo su fare soldi, e in fine quella più classica cioè completando tutti gli obbiettivi (chiamati "Bundle") e ricostruire la casa dei Bundle.Durante il gioco ti imbatterai anche in maghi e piccole creature che ti aiuteranno a completare un parte di gioco,Dopo che arriva il nonno puoi tranquillamente continuare il gioco ma non ci sono tante cosa da fare, perche in questi tre anni puoi fare di tutto e di più.Alla fine del gioco potrete scegliere tra tante altre mappe quali più piccole quali più grandi per esempio: ci sono delle mappe in qui c'è tanta acqua attorno alla tua fattoria altre invece in qui c'è solo buio nel quale puoi ricavare un piccolo vantaggio, cioè quello di poter dormire quando vuoi te, perchè se ti addormenti a mezzogiorno o via di li, recupererai solo la metà delle energie. Anche negli amici devi fare attenzione chi scegliere perchè ci sono degli "amici" più cattivi di altri, anche la fidanzata/sposa dovrete scegliere con abbastanza prudenza perchè anche queste sono abbastanza arroganti o nulla facenti.Essendo amico di una donna vi potrete potenziare la casa e aggiungere cucina salotto e pure un piano superiore, con questa donna potrete anche potenziare il vostro silo, le vostre fattorie, meccanismi ecc...Ora non volgio dire il nome della ragazza perchè sarebbe un grande spoiler per voi che ci giocate e poi sarebbe troppo facile completare il gioco.Verso la metà del gioco potrete avere talmete tanti soldi da non sapere più che cosa farci e potrete riparare un autobus che vi porterà nel deserto dove come ho gia menzionato ci saranno delle miniere, oasi supermercati e tanti altri nuovi materiali.In conclusione, io vi consiglio questo gioco con tutto me stesso, perche io l'ho giocato e ci ho speso tante ore.

Per diventare amici di qualcuno dovete regalargli quello che gli piace e non spazzatura e altre cose del genere e per chiedere a qualcuno di sposarti devi cercare una pietra sulla spiaggia e anche questo non vi voglio dire che cos’è perché anche questo sarebbe uno spoiler, durante il gioco dovrete anche aiutare certe persone nelle loro imprese