Scopriamo insieme la Season 5 di Fortnite!

Tra le varie novità spicca la modifica della zona sud-est della mappa, dove sono state aggiunte dune e strade, creando un deserto di roccia. Qui sarà allocata la prima città: "Palmeto Paradiso". Sarà presente anche una nuova zona a nord della mappa, che andrà a rimpiazzare Acri Anarchici . Purtroppo, per colpa di un bug, nella versione italiana del gioco essa si chiama Borgo Bislacco, ma verrà presto cambiata. Nella versione inglese, infatti, si chiama Lazy Links, dove Link sarebbe un campo da golf.



Da qui prende spunto l'innovazione della stagione, i KART o ATK (All Terrain Kart) che permetteranno di muoversi agilmente sulla mappa ai 4 giocatori della squadra.



Un accampamento vichingo è apparso sulla montagna a sud-ovest della mappa, ma una delle novità sono anche i Rift. Sono piccole crepe sul Continuum Spazio Temporale che permettono al player che li attraversa di ritrovarsi immediatamente in aria e di poter planare.



Sulla mappa, infine, si possono trovare varie statue "prelevate" dal nostro mondo.



Il GamePlay, invece, risulta cambiato solo nella parte finale, quando l'ultima safezone si sposterà fuori di essa. Questo causerà la perdita delle strutture costruite dai player, rendendo l'ultimo fight più competitivo.



Non sono ancora state annunciate nuove armi, ma è stato aggiunto un Timer di attesa per il cambio di arma dopo uno sparo , evitando così l'uso improprio del Double Pump, una tecnica che usava due pompa a colpo singolo scambiati durante lo sparo.



Il Pass Battaglia si compone, come le scorsa stagione, di 100 livelli. I possessori di essa avranno, oltre a nuove skin (2 iniziali), alcuni "Palloni" come quello di Basket o da Ping Pong.



Le missioni settimanali, invece, hanno ricevuto un ritocco: delle 7 missioni, 3 saranno disponibili al pubblico non pagante, eliminando così il Pass Battaglia Gratuito della scorsa stagione.

Se si completano tutte le settimane sarà possibile avere una nuova skin da usare, per ora ancora sconosciuta.



Per quanto riguarda la modalità parco giochi, il team ci assicura che verrà reintegrata con più funzionalità permanentemente.

Nel momento in cui sto scrivendo l'articolo è disponibile la modalità 50vs50 3.0, iniziata la scorsa stagione e, a quanto sembra, è sempre una delle più gettonate. Per le altre non si sa ancora nulla.



Non posso far altro che lasciarvi all'immagine della nuova mappa!



Alla prossima!