Fortnite: i segreti del successo di un flop.

Nell'estate 2017 Epic games rilascia un update della sua ultima creazione , Fortnite, per cercare di salvare il loro ultimo prodotto dal flop più totale. Con l'aggiunta della modalità pvp online Epic games ha colto nel segno , infatti è riuscita a portare in vetta un prodotto che rischiava di essere abbandonato e lasciato nel dimenticatoio. Quali sono i motivi di tale successo? Poco meno di un anno fa la rinomata software house Epic Games, creatrice di Unreal Tournament , pubblicò in forma di update la prima versione della nuova modalità Battle royale che sarebbe stata implementata in Fortnite in modo da andare ad aggiungere un'esperienza alternativa alla modalità base Salva il mondo. La nuova modalità riscosse subito un così forte successo in tutte le fasce di giocatori che in meno di una settimana si diffusero a macchia d'olio nelle maggiori piattaforme di streaming canali dedicati alla modalità Battle royale. La cosa più sconvolgente è che il gioco base non solo era già disponibile da qualche mesetto ,ma addirittura rischiava di essere abbandonato poiché aveva riscontrato poco successo tra i giocatori. Fortnite deve quindi il suo enorme successo alla modalità pvp. Quali sono i motivi per i quali la modalità pvp ha rilanciato un gioco sull'orlo del fallimento? I motivi sono essenzialmente 3 : la modalità è gratuita, immediata e gratificante.

1. Il gioco base si presentava come un towerdefense-like comprendente una sezione gestionale, una di grinding ed una puramente towerdefece che ha come costo base circa 35$. La nuova modalità battle royale venne rilasciata come update del gioco originale , ma gratuita per tutti. Ciò ha aumentato il bacino d'utenza del gioco andando ad attirare quindi le fasce di giocatori più giovani e casual-

2. Il principale pregio della modalità è proprio quello di essere immediato.La modalità si presenta intuitiva ed immediata nelle meccaniche e al giocatore non sono richieste particolari abilità per poter iniziare a giocare .Ciò rende il gioco facilmente accessibile ad ogni tipo di giocatore.

3.Sebbene la modalità battle royale sia immediata ed intuitiva ,essa richiede un buona dose di tempo e pazienza per essere masterata. La curva di apprendimento , superata la fase iniziale di gioco, è molto ripida e richiede del tempo per essere appresa al pieno. Da questo deriva la gratifica del giocatore , infatti solo con molta pazienza ed esperienza il giocatore potrà ottenere l'agoniata''vittoria reale''



Dalla combinazione di questi tre elementi deriva il successo mediatico di Fortnite al quale si è aggiunto il successo economico raggiunto grazie alla geniale intuizione dell ''Pass battaglia'' e delle Emoticons e skin. Attraverso questa geniale campagna marketing la Epic games è riuscita a trasformare il Fortnite passato in sordina in un Fortnite che nell'arco di meno di 12 mesi ha raccolto un'utenza di circa 125 milioni di giocatori.