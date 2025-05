Ciao a tutti Oggi vi parlerò di un gioco piú o meno famoso e in alcuni aspetti simile a Minecraft...







Buongiorno a tutti Oggi vi parlerò di un gioco di nome Roblox un gioco portato soprattutto da molti youtuber su YouTube per farci video e live ma dopo un po' venendo a conoscenza di questo gioco iniziarono a giocarci pure persone comuni Ma ancora oggi si si vedono su YouTube YouTuber che caricano video su questo fantasioso gioco, gioco progettato inizialmente per il PvP e per parkour Map...Evolvendosi fino ad oggi aggiungendo nuovi minigiochi come ad esempio meep city... Ma grazie ad un'app chiamata Roblox Studio potrete creare Voi una mappa e aggiungerla nel gioco ATTENZIONE: le mappe create vengono rese pubbliche appena si aggiungono al gioco... I youtuber più famosi che hanno portato Roblox su YouTube Italia sono gli EternaLove e lyon... Si può giocare a Roblox pure da telefoni touch screen con un'app scaricabile dall App Store di nome Roblox così tu potrai giocarci anche mentre sei in viaggio O quando non hai il computer disponibile... Per giocare sia da PC sia da smartphone servirà un account creabile dall PC e/o da smartphone ma è consigliabile creare l'account dal PC... Adesso Grazie a gamehag potrai raccogliere nell gioco delle medaglie che,quando raccolte daranno dei PA al giocatore Ma si dovrà inserire lo stesso indirizzo email di quello usato su gamehag altrimenti i PA non si registreranno nell' account gamehag dell giocatore Ma alcuni minigiochi presenti sul Roblox non avranno al loro interno medaglie le medaglie Si può si possono trovare soprattutto alla fine di una Parkour Map... Per usare Roblox studio dovrete registrarvi con un'altro account perché l'account di Roblox non lo leggerà perché Roblox studio e play Roblox sono due applicazioni diverse Infatti Play Roblox Servirà per giocare a Roblox ma per giocare al gioco servirà una rete WiFi per connettersi agli altri giocatori e per usare la chat Ma attenti per giocare a Roblox dovrai scaricarlo dall'sito ufficiale Perché molti Launcher di Roblox sonosono in realtà affetti da virus...io ovviamente non mi assumo nessuna responsabilità nell caso Roblox non funzionasse nel vostro PC perché molto probabilmente avrete un PC che non regge il gioco oppure il modello del vostro computer non Sará compatibile a Roblox... Per godervi al meglio il gioco mettete a schermo intero e se non avete mai giocato a Roblox Provate un Tycoon per la prima volta perché così capirete le basi del gioco... Spero di esservi stato d'aiuto perché per correggere errori ecc. Ho dovuto scrivere più volte questo articolo Vi auguro buona giornata