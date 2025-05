( 0 ratings)

assassin's creed brotherhood UN ESPANSIONE più che un gioco

assassin's creed: brotherood è un gioco della Ubisoft disponibile dal 2010 e facente parte della trilogia della storia di Ezio Auditore come secondo titolo.

è giocabile con xbox 360, play station 3, play station 4, windows w mac.

nel gioco è ache presente una modalità multigiocatore che permettera di interpretare agenti dell'abstergo che si allenano col l'animus.

il titolo è ambientato a Roma del 1500 dove Ezio si ritrova dopo un svenimento appena scappato da monterigioni.

comunque in questo articolo non parlerò della trama ma del sistema di gioco e altre cose. le tematiche di questo gioco sono quelle degli altri è progettato come seguito di assassin's creed 2 ed ha le stesse particolarità con qualche aggiunta.

si possono sempre comprare negozzi per ottenere delle tasse da essi e in più essendo a roma è pieno di mnumenti romani che si possono restrutturare con dei soldi. ovviamente. diversamente dal 2 in questo vi sono vari covi degli assassini che alcune volte verranno attacchati e con Ezio devi progettare la difesa e inoltre anche quando sei in giro per la mappa puoi chiamare un gruppetto di assassini che ti da una mano.

queste secondo me sono le uniche aggiunte di questo gioco rispetto ai precedenti, e sempre secondo mia opinione sono troppo poche per definirlo un gioco a se altra ragione è che la storia è troppo corta e la maggior parte delle azioni da fare nella campagna risultano sempre uguali e sopprattutto il fatto che in quasi ogni missione bisogna seguire un personaggio senza essere visti.

questo fatto dell iseguimento ci sta per due tre missioni nel gioco infatti ci sono anche negli altri e magari con qualche aggiunta di combattimento o altro. invecieeeee in questo gioco più della metà delle missioni è composta da queste missioni di spionaggio neanche scherlock che consistono solo da non farsi vedere e uccidere alla fine, basta!!!

secondo me questo doveva essere solo un espansione del 2 perchè comunque si è solo in una città che per quanto grande è ripetitivo a lungo andare e in più è molto corto;

secondo me avrebbero dovuto mettere altre città come nel 2 con Firenze Venezia Monterigioni e altri luoghi passeggeri che sono anche molto più "arrampicabili" di Roma che ha edifici abbastanza bassi. per non stare al fatto che il gioco costava ugualmente al 2 che secondo me è il migliore della saga.

comunque in questo non dico che sia un gioco da scartare perchè comunque la grafica e le cose da fare ci sono è solo che appena uscito non l avrei mai comprato con quei soldi ma adesso che costa pochissimo a chi è piaciuto il due e cerca un gioco potrebbe interessare.

vi chiedo di dire la vostra coi commenti e ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!