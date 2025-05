Un bellissimo gioco: Roblox

Roblox è un portale online dir al suo interno sono contenuti tantissimi giochi adatti ad i più piccoli.Infatti in tutti i giochi che saranno presenti il Pegi è limitato in base all'età.Il Pegi per chi non lo conoscesse è la classificazione internazionale per distinguere i vari giochi e catalogarli in base all'età consigliata.Quindi se troverete Pegi 18 significa che quel gioco è adatto ad un pubblico di maggiorenni e così via.Tornando a parlare di Roblox posso dire che offre davvero tantissimi contenuti e quindi posso dire che mi sento di consigliare a chiunque questo portale comodissimo.Roblox è un sito online con versione scaricabile piena di giochi multiplayer dedicati ai più piccoli. I giochi presenti su questa piattaforma sono totalmente gratuiti, e c'è la possibilità di creare il proprio mondo virtuale. I giochi vanno dagli sparatutto a semplici giochi in cui bisogna recarsi a scuola, c'è davvero una grande varietà. Questa piattaforma offre ai propri utenti la possibilità di socializzare dato che, in alcuni mondi, bisogna collaborare necessariamente con gli altri per raggiungere un obiettivo. E' un gioco che mi sento di consigliare a tutti coloro che cercano un gioco adatto ai propri figli. Roblox è perfetto per i piccoli, e oltre ad essere gratuito non occupa neanche molto spazio, è possibile giocarci su qualsiasi pc dato che non richiede requisiti specifici.Roblox è un gioco molto conosciuto, sopratutto dalle persone più giovani.Infatti Roblox, è un gioco con grafica cartonesca, ma con caratteristiche ben diverse da Minecraft.Quando sarete nel sito ci sarà una grande lista di giochi da poter giocare.Tutti questi giochi, sono fatti per la maggior parte, dalla community, e ce ne sono altri, fatti dagli sviluppatori.Esistono svariate modalità, proveniente da altri giochi famosi, come Counter Strike Global Offensive.Su Roblox è possibile personalizzare il proprio avatar, con un sistema però a pagamento.Per poter comprare accessori, vestiti e cappelli, avrete bisogno dei Robux, ossia i crediti, che sono ottenibili attraverso il premium a pagamento, o si possono anche comprare in quantità voluta.Oltre a quelli a pagamento, ce ne sono alcuni gratuiti, ma non sono nulla di che.Roblox, è un gioco da provare assolutamente con gli amici, dato che si faranno risate a non finire.Dall'Editor inoltre, potrete creare le vostre mappe personali, o anche giochi unici, e per poi giocarci con altre persone, se verrà apprezzato.Sono disponibili anche altre modalità in cui è possibile fare Roleplay in città con case personalizzabili e con la possibilità di cambiare vestiti al vostro personaggio senza pagare.Inoltre, ci sono tempi in cui gli sviluppatori decidono di fare degli eventi, in cui avrete la possibilità di giocare a dei giochi proposti da loro, e facendo degli obiettivi chiesti, ricompensandovi con accessori e cose simili.Cosa che non ho ancora detto; Si può giocare in prima o in terza persona, cambiando la distanza della visuale a piacimento.Poi dipende dal server e dalle impostazioni scelte dall'admin.