"Roblox, un gioco per tutti"

Roblox è un gioco multiplayer online in cui si possono giocare e/o creare mini-game o veri e propri giochi. Roblox è giocabile da PC, dispositivi mobile e Xbox One.

Roblox fu pubblicato nel 2005 da parte della Roblox corporation, all' inizio non era molto conosciuto, ma dopo qualche anno grazie a numerosi update, che hanno migliorato il gioco, Roblox inizio una veloce ascesa.

Inizialmente il gioco era stato concepito per una fascia di età che va dai 14 ai 18 anni, ma grazie alla sua semplicità e alla sua enorme varietà di giochi, Roblox è un gioco adatto a tutte le età.

I Robux sono la valuta del gioco e servono ad acquistare potenziamenti nei vari giochi, sono ottenibili solo tramite acquisto nel negozio, i costi variano dai 4.99 euro a i 20.99 euro.

Ogni giocatore ha un proprio avatar che può modificare a suo piacimento, si può modificare il proprio vestiario, il modo in cui si corre, si cammina o si nuota e si può anche modificare il proprio aspetto fisico, per esempio puoi essere un Robot, un mostro o anche un semplice umano. Alcune di queste modifiche possono essere effettuate solo spendendo Robux, però ci sono anche quelle gratuite. Come detto prima su Roblox ci sono molti tipi di giochi, uno dei quali è il Tycoon. In un Tycoon il tuo scopo, solitamente, è di produrre un qualcosa (che varia da gioco a gioco) che se viene venduto dà dei soldi che serviranno a potenziare la nostra produzione e così guadagnare di più. Su Roblox non si gioca soltanto ma si può anche creare, per creare il proprio gioco si ha bisogno di un'altra applicazione, Roblox Studio (disponibile solo u PC). I giochi che si creano si possono provare, ma solo se si ha un abbonamento "Builder club" si possono pubblicare i giochi che si creano per farli giocare a tutti. Anche L'abbonamento "Builder Club" ha un costo che va dai 4.99 euro ai 20.99 euro. Oltra al poter pubblicare giochi, grazie al "Builder Club" si riceve un premio giornaliero in Robux da spendere come si vuole.

La Roblox Corporation molto spesso fa collaborazioni con marchi famosi, serie TV e molto altro. Da queste collaborazioni nascono premi gratuiti riscattabili su Roblox tramite l'effettuazione di missioni in vari giochi e ciò comporta nella scoperta di nuovi e divertentissimi giochi da giocare insieme ai propri amici anche dopo l'evento.



Consiglio a tutti questo gioco perché penso che può accontentare tutti i gusti videoludici di ognuno. A me piace personalmente per la sua semplicità di design che ancora oggi continua a modificarsi ed ad evolversi, mi piace perché non si è mai da soli nei server, ma soprattutto perche è gratuito e quindi ognuno può gicarci. Grazie se sei arrivato a legger fino a qui e ti auguro una buona prosecuzione su Gamehag.