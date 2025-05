Roblox: Jailbreak

Questo articolo parlerà di una delle modalità con più vendite complessive e likes su Roblox. Sebbene questo gioco sia conosciuto da praticamente tutti i player di Roblox, ho voluto spiegare chiaramente(ci proverò) a coloro che non capiscono molto del gioco o coloro che non lo hanno provato le meccaniche! Buona lettura!

Jailbreak, uno dei giochi più popolari di Roblox, nella schermata home lo troviamo sempre, e ogni volta che lo vediamo non possiamo che vedere tutti le persone che ci giocano, quasi sempre al di sopra dei 10k players, proviamo ad analizzarlo e capire a cosa è dovuta questa popolarità!

Il gameplay:

Iniziamo col dire che il vostro personaggio si troverà in una prigione, il compito è molto semplice: fuggire attraverso i numerosi piani di fuga, potremo fare esplodere mura, scappare attraverso i tombini, oppure rubare la keycard(Il pass universale per entrare nelle porte del team dei poliziotti) Dai membri della polizia che sorvegliano la prigione.

Una volta che siete scappati ciò che fanno tutti è prendere una macchina vicino alla prigione e scappare verso la base nel vulcano, ottenendo le armi, togliendosi i vestiti da prigionieri e pianificare delle rapine, le quali vi faranno ottenere soldi, che potrete utilizzare per comprare armi, come i lanciarazzi, i fucili a pompa, granate, oppure li potrete utilizzare per comprare macchine ed ottenerne sempre di migliori, parliamo dei diversi tipi di rapine!

Abbiamo la banca, la più semplice e quella che dà meno soldi, sconsigliata a parer mio, perché bisogna avere una keycard, essere abbastanza bravi nello schivare i vari allarmi per poi provare a non morire per mano dei poliziotti.

Abbiamo poi la gioielleria, uno dei migliori metodi per ottenere soldi: Semplicemente bisognerà recarsi alla gioielleria e aspettare che si rompa il vetro per entrare. Lì il guadagno è decisamente maggiore, e inoltre nessuno potrà entrare dentro mentre ci siete voi, lasciando così il tempo di prendere tutti i gioielli e superare i vari allarmi, decisamente più complicati rispetto alla banca.

Il terzo metodo è il museo: Il museo è quello che dà più soldi, ma è anche vero che bisogna essere almeno in due persone per iniziare una rapina lì. Gli allarmi saranno molto semplici da superare, ma bisognerà sempre avere un minimo di coordinazione con l'altro rapinatore per uscire, altrimenti tutto si rivelerà un flop, state attenti a scegliere il compagno e mettetevi d'accordo prima di iniziare!

Adesso parliamo del lato customization: Noi potremo cambiare l'aspetto dei nostri veicoli attraverso delle ceste: Vediamole!

Abbiamo quelle di tier one fino al tier five, poi arriviamo a quella di 30000, la più costosa ma anche quella che contiene i migliori pezzi per customizare.

Nei garage, infatti, potremo cambiare cose come... la vernice, le ruote, i loghi e la targa, lasciandoci la totale personalizzazione!

Le considerazioni:

Jailbreak è uno dei giochi più famosi di roblox, sempre pieno di players e c'è sempre da divertirsi, devo anche dire, però, che il gioco ha molti hacker, è questo lo rende di sicuro un gioco molto meh, ma normalmente non se ne trovano.

Grazie di aver letto questo articolo! Spero di vederti giocare su Jailbreak, alla prossima!