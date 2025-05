Salve a tutti e benvenuti. Oggi vi andrò a parlare di quello che penso riguardante l'evoluzione di Fortnite. Non andrò a parlare della sua evoluzione effettiva, ovvero quella che parte dal 2013, ma bensì parlerò dei vari cambiamenti avvenuti dal 2017 al 2019. Buona lettura, spero che l'articolo vi piacerà.

Tutti conosciamo Fortnite, il videogioco che ormai è sulla bocca di tutti i ragazzini, che si tratti di ragazzi di 8/9 anni o di ragazzi sulla fascia dell'adolescenza. All'inizio Fortnite era un semplice battle royale conosciuti da poco, ma piano piano, partendo dalla sua pubblicazione nel 2013, il gioco ha cominciato a migliorare fino al fatidico 2017, anno ufficiale dove cominciò a svilupparsi la sua fama. Tuttavia, nel 2017 il gioco si presentava ancora agli inizi, il vero spettacolo cominciò nel 2018 dove, grazie alla sua implementazione per le varie piattaforme di gaming, come console, mobile e pc, Fortnite debuttò come miglior gioco del 2018. Il tutto è dovuto alla sua fama e alla sua disponibilità come gioco gratuito, per non parlare dei vari miglioramenti e delle varie modifiche al gioco che gli sviluppatori facevano uscire. Il gioco, all'inizio della sua carierà, si presentava come un videogioco di sopravvivenza apocalittica. Bisognava raccogliere risorse, potenziare la propria base e sopravvivere alle varie ondate zombie, e questo si poteva fare sia in singolo che online, magari con gli amici o meno. Il gioco tuttavia diventò virale solo grazie al suo battle royale, una modalità dove si poteva giocare in singolo o in squadre da 2 o 4 giocatori. Lo scopo del gioco era quello di arrivare ultimi lottando contro gli altri giocatori. Ogni partita comprendeva 100 giocatori. Durante questa modalità bisogna prendere il materiale per costruire strutture e raccogliere armi per poter combattere. Durante il suo corso di sviluppo, Fortnite sviluppò anche altre modalità di gioco.Tra le varie modalità di gioco abbiamo Grandi squadre, blitz, oro massiccio, parco giochi, incontri ravvicinati, sfida tra cecchini, rissa a squadre, end game, arena, e molte altre ancora. Tutte queste modalità di gioco, a differenza del gioco principale, ovvero del battle royale vero e proprio, le classifico personalmente come dei mini giochi del gioco stesso, che tendono a implementare l'esperienza di gioco, altro a variare la prospettiva del gioco stesso. Una modalità diventata molto famosa è la creativa. La modalità creativa non è altro che una modalità dove i giocatori possono sbizzarrirsi nel costruire, combattere ecc... senza limiti. Cosa rende questa modalità così affascinante? Oltre al fatto che la modalità ricorda molto la modalità creativa di Minecraft, in Fortnite questa modalità viene spesso usata per la creazione di mappe parkour, speed runner e molto altro ancora. Ciò che voglio far notare è il fatto che la modalità creativa di fortnite ha implementato un grande potenziale per l'arricchimento del gioco stesso. Tuttavia, il gioco viene spesso criticato e odiato a causa della sua grande crescita e del fatto che ormai i giovani d'oggi non parlano d'altro di Fortnite. Sinceramente, per me il gioco è carino e divertente per certi aspetti. L'articolo si conclude qua, spero che vi sia piaciuto.