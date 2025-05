Roblox il nuovo gioco di tendenza ?

Creando un proprio gioco si possono guadagnare i così detti " Robux ";

Si può giocare con amici e crearsene di nuovi;

Completando obbiettivi o trovando "Ester Egg" si ottengono i "Bedge" in italiano Medaglie;

Si può personallizzare il proprio avatar o skin comprando i robux e scegliendo i componenti della propria skin o usando quelli dati dal gioco gratuitamente;

Si possono "incontrare " virtualmente persone dal tutto il mondo ( anche se al momento il gioco è fornito solo della lingua inglese);

Escape ( spappare attraverso parkour e enigmi in un determinato luogo maggior gettonato "Scappare" dalla prigione [escape to trhe prison].

Parkour.

Simulatori di vari generi( prigioniro o polizziotto,Simulatore di vari lavori,simulatori di posti pubblici,...

Tycoon.

Giochi basati sulla moda.

Giochi di combattimento.

E altri vari giochi.

Jailbreak

Meepcity

Welcome to Blockburg

Mining simulator

Royal High

Work at pizza place

Robloxian high

Murder Mistery 2

Granny

Lumber tycoon 2

Theme park Tycoon

Adopt me

super hero tycoom

Clone tycoon 2

Epic minigames

Prison life

Elemental Battlegrounds

Natural disaster

REstaurant tycoon

Fashion Famous

Survivor

Zombie attack

Baldi's basic multiplayer

Flood escape 2

Blox Hunt è un gioco di stile a nascondino con una svolta: diventi oggetti da nascondere con l'ambiente circostante.

I giocatori vengono scelti a caso per diventare Hider (colui che si nasconde) e Seekers (colui che cerca).

Gli Hider devono integrarsi con l'ambiente per evitare la cattura dei Cercatori.

Se catturati, diventano un Cercatore.

Il gioco termina se ogni Hider diventa un Cercatore o il tempo scorre.



Lavora come una squadra per soddisfare gli ordini di cibo.

Usa la tua busta paga per aggiornare la tua casa e acquistare mobili.



Jailbreak.

Vivi la vita di un ufficiale di polizia o di un criminale.

In questo mondo, la scelta è tua.



Sbloccare staffe, pozioni e scope lungo la strada.

Sconfiggi i nemici o fai amicizia, tocca a te.

Sii un bambino adorabile o un genitore amorevole. Adottare o essere adottato. Compra una casa, esplora, gioca e altro ... tutto in Adopt Me!



Potrà essere il nuovo sostituto di minecraft?Lo so adesso è ormai spopolato Fortnite ma anche questo gioco può fare il suo successo.Roblox è un gioco gratuito che può contenere spese (non obbligatorie) per ricevere cose extra nei vari giochi al suo interno.Potrà essere il nuovo sostituto di minecraft?Ognuno può creare il proprio gioco o giocare a quelli creati dagli altrei giocatori;In conclusione è un gioco interessante e che varebbe semplicemente dandoci un'occhiata.Il gioco è disponibile online o è anche possibile installarlo.Ed è disbonibile su Windows,IOS ,Xbox o Android.Ora vi presenterò alcuni temi e giochi popolari presenti nel gioco:Temi dei giochi più giocati :I giochi più famosi in questo periodo sono :E molti altri..I giochi a cui gioco più spesso sono:Work at pizza placeRoyal HIgh .Fermare i crimini o causali. Sostieni la legge o infrange la legge.Wizard tycoonLavora insieme ad un amico per diventare i maghi più potenti!questo articolo finisce qui spero che vi sia stato utile.