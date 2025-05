Terraria: Qualche Tips & Tricks

Ecco 5 Tips & Tricks per i giocatori di Terraria c.c Salve a tutti :D!Sono ritornato finalmente a parlarvi di qualche trucchetto che potreste utilizzare per andare avanti nel gioco, o per farmare soldi o qualche minerale :v.Beh... Incominciamo c.c:1)"Pescare"Pescare in Terraria è una delle azione meno compiute da chi ha appena incominciato a giocare o anche da chi si è bloccato in una parte del gioco e sta sclerando, per esempio, per il poco materiale che trova...La pesca è molto utile in Terraria, poiché vi aiuterà molto. Costruite in un banco da lavoro una canna da pesca, prendete un po' di esche e andate a pescare: Potreste pescare oggetti molto rari come il Reaver Shark, un piccone con il 100% di potenza, che vi permetterà di scavare già a inizio gioco della Hellstone, negli inferi; potreste trovare anche delle casse, che contengono molti minerali (è consigliabile aprirle in Hardmode ;D)2)"Creare dei mondi per le quest del pescatore"Le quest del pescatore sono molto stressanti da fare, poiché dovreste aspettare un giorno intero di gioco per farne un'altra.Un consiglio che do' è quello di creare più mondi: perché? Beh... Creando un nuovo mondo, genererete un altro pescatore, che vi darà un'altra quest da fare. Ma questa quest verrà contata insieme a tutte le altre che avete fatto, cioè se completate 5 quest in un mondo e completate 3 quest in un altro mondo, le 3 quest compiute in un mondo diverso si sommeranno con le 5 quest fatte nel vostro mondo principale, per esempio.3)"Setup iniziale e poco dispendioso"Avete appena iniziato a giocare in un nuovo mondo e potete subito evocare L'Occhio di Cthulhu. Volete batterlo subito ma vi scoccia andare sotto terra e sprecare tempo per trovare pochissimi minerali: La soluzione è composta da 75 cactus e frecce ghiacciate!Con i cactus vi farete un'armatura, mentre con un po' di frecce e un po' di torce di ghiaccio (torce più blocco di ghiaccio) vi farete le frecce ghiacciate. Abbatterete L'Occhio di Cthulhu con questo setup se siete anche un pizzico capaci a muovervi c.c4)Farm di soldi semplice [Efficiente e utile in Hardmode]I boss meccanici sono troppo forti? Volete riforgiare le armi ma non avete molti soldi? Semplice! Preparatevi 100 blocchi di fango, 100 semi della giungla, una candela d'acqua e una staff per evocare almeno un minion e qualche blocco per costruire.Andate nell'oceano e costruite una farm simile a questa>>>Da ora in poi avrete abbastanza soldi per riforgiare le armi :v5)Le Beenades e il Muro di CarneVolete battere il Wall of Flesh ma è troppo forte per voi? La risposta sono le API c,c!!!Per fare le Beenades (Granate piene di api incacchiate c.c) vi serviranno due ingredienti semplici: Granate e Bee wax (Cera d'api)Ora non sarete più voi quelli che dovete scappare dal Muro, ma sarà il Muro a scappare da voi c.c!Spero di esservi stato utile ed esaustivo u.uSe volete qualche consiglio su Boss Battle o semplicemente dei consigli, chiedete pure... Ritornerò con quello che mi avrete chiesto ;DCi vediamo :D!