ROBLOX, Un gioco un po' sconosciuto alle persone

Credo tutti sappiano del fatto che questo gioco viene considerato uno dei giochi più stupidi e inutili del nostro tempo ,ma vi vorrei dare un po' di motivi per cui rifletterci sopra.

Ricordo però che questa è una mia opinione personale e non do colpa a nessuno se la pensa diversamente da me

Roblox , gioco molto conosciuto dai ragazzini e bambini ,nella community di oggi viene sempre messo come gioco "inutile" e "stupido" , ma io vorrei riflettere un attimo su cosa può diventare Roblox se qualcuno comincia ad usare tutte le possibilità date da quest'ultimo.Roblox è più un sito in cui vengono pubblicati i vari "Mondi" dei player che hanno creato vari giochi all'interno di quest'ultimo; poi viene anche la base di Roblox cioé il multiplayer, che rende ogni momento molto più divertente.Pensiamoci, Roblox di da fin da subito la possibilità di creare praticamente qualsiasi cosa ti passi per la testa e puoi farlo quando vuoi ,senza neanche dover spendere niente, basta solo un po' di conoscenza di script, programmazione con un po' di creatività ed il gioco è fatto ,letteralmente.Roblox ha come base il Multiplayer ,hai una possibilità immensa di trovare nuovi amici con cui giocare ogni volta che si vuole, e poi... se qualcuno si annoia a giocare a questo gioco seriamente ,può anche non farlo ,visto che ha tutte le possibilità necessarie per poter giocare Roblox divertendosi e facendo pazzie, come ad esempio: Cambiare il proprio avatar in un personaggio voluto così da poter crearci una storia attorno a quest'ultimo in base al gioco giocato in quel momento, oppure si può semplicemente cambiare il proprio avatar in un trenino Thomas e spaventare la gente.Credo di esser stato abbastanza chiaro(o almeno lo spero) sul fatto che Roblox è un gioco abbastanza sottovalutato, ma volevo dire ancora un'ultima cosa ,ROBLOX É UN MULTIPLAYER E VA GIOCATO DA TALE, non cercate di giocarci da soli perché dopo è ovvio che vi annoiate e non avrete più voglia di giocarci (però io vi consiglio di giocarci comunque, anche se vi annoiate).Quindi vi faccio anche una lista di modi per trovare degli amici su Roblox: Ci sono molte community e gruppi che potreste facilmente trovare girovagando sul net e da lì potreste conoscere nuove persone; ma il modo migliore per conoscere qualcuno è tramite gioco (e vi assicuro che è anche più divertente).Io volevo solo potervi far capire che Roblox può diventare qualsiasi gioco vogliate giocare, e lo potete fare anche insieme ad un gruppo di amici!Ricordo anche che non serve per forza giocarlo seriamente, anche se questa affermazione sembrerà un po' ipocrita dalle altre persone ,ma è così.(Ma ricordate che DOVETE giocare a Roblox con degli amici, perché se no mi annoierei anche io a giocarci).Volevo solo dirvi che ringrazio chiunque abbia avuto la voglia e abbia provato almeno un po' di piacere leggendo il mio articolo.