Realm Royale, Fortnite ora ha un rivale!

Dagli sviluppatori di Paladins arriva un nuovo battle royale free to play: Realm Royale! Ha forse le capacità per oscurare il successo di Fortnite nel settore?è una casa di sviluppo già conosciuta e amata da molti videogiocatori grazie al suo ben riuscito, fps hero che ha cavalcato l'onda del successo di Overwatch creandosi un ampio bacino di utenza. Dopo aver ricevuto feedback positivi per la modalità Paladins: Battlegrounds ha deciso di farne un titolo a parte, creando quindi, nato per sfruttare la moda dei battle royale e introdursi in questo mercato che a prima vista sembrava già saturo. Non hanno però creato una copia di, la controparte più famosa, ma hanno deciso di riprendere degli elementi già amati e collaudati con Paladins.La grafica è praticamente identica al loro precedente gioco, ma la visuale in terza persona spinto ad un cambiamento del sistema di shooting, molto simile a quello della controparte più famosa. Se Fortnite aveva stupito tutti con la possibilità di costruire durante la battaglia, Realm Royale presenta deie molto invitante per tutti i giocatori.Durante il tempo trascorso nella lobby il giocatore potrà scegliere unatra Guerriero, Ingegnere, Mago, Cacciatore e Assassino, ciascuna con le proprie particolarità uniche di cui tenere conto prima di affrontare la partita.Prima di tutto non esiste un paracadute quando ci si lancia fuori dal velivolo, così si rende la discesa molto più rapida e addirittura: quando si cade da un'altezza notevole c'è una simpatica animazione che rende il vostro atterraggio molto scenografico. Inoltre, riprendendo l'ambientazione di fps hero fantasy, i giocatori potranno avere fino aAnche ilsparse per tutta la mappa, e tra di queste alcune avranno una skin diversa, simbolo che dentro troverete armi rare o epiche.E ora arriva il pezzo forte, un dettaglio che rende questo battle arena unico:Si tratta di elementi di gioco presenti in numero ridotto all'interno della mappa e la conquista di questi punti caldi è spesso difficoltosa. Inoltre dopo aver deciso cosa forgiare bisognerà attendere del tempo e quindi il giocatore sarà costretto a difendersi dagli attacchi dei nemici.In Fortnite vi siete stancati di percorrere la mappa solo a piedi? Ebbene,, il cui codice di sviluppo è stato tratto da Paladins, e non è l'unico elemento ispirato alla precedente fatica di Hi-Rez Studios!, che potrà cercare di fuggire goffamente dal suo assalitore.con tutto l'inventario, non male come idea!In conclusione Realm Royale è un gioco che, avendo le sue particolarità singolari,. I server sono sempre pieni, le partite ricche di tensione e gli aggiornamenti sono continui...cosa aspettate?