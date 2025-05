Parliamo di roblox

ROBLOX

Ditemi cosa ne pensate di roblox.Per me è un gioco bello con tante belle modalità

Roblox è un videogioco multiplayer online creato appositamente per ragazzi tra 14 e 18 anni. Nel gioco si possono creare i propri mondi virtuali, dove si può scegliere chi far entrare, si può socializzare con altri utenti e creare il proprio mondo tramite il linguaggio di programmazione Lua Script.

La "Piattaforma di immaginazione" di Roblox consente a ragazzi di tutte le età di immaginare, creare e giocare insieme in mondi 3D immersivi e generati dall'utente. Tutti i giochi e le esperienze su Roblox sono creati dagli stessi giocatori. Una volta che un giocatore si è iscritto e ha modificato il suo avatar, gli viene dato un livello predefinito da modificare usando una cassetta degli attrezzi virtuale (nota come "Roblox Studio") per la costruzione. Possono monetizzare le loro creazioni per guadagnare "Robux" (la valuta virtuale di Roblox, che può essere comprata anche senza aver creato qualcosa), che può quindi essere utilizzata per acquistare più accessori per l'avatar o abilità aggiuntive in una delle milioni di esperienze disponibili sulla piattaforma. Roblox offre ai giocatori un luogo sicuro e confortevole per giocare, parlare e collaborare a progetti creativi. Se un utente vuole può persino imparare come costruire e codificare esperienze per gli altri, programmando al proprio ritmo.

ConnectSafely, un'organizzazione non profit di Silicon Valley, CA dedicata all'educazione degli utenti delle tecnologie connesse su sicurezza, privacy e sicurezza, ha pubblicato una guida utile per educare i genitori sulla piattaforma Roblox e su come promuovere buone abitudini digitali per i propri figli. La guida delinea inoltre le opzioni disponibili per i genitori per fornire un'esperienza sicura e divertente su Roblox.