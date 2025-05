( 1 ratings)

Minecraft

Minecraft, un gioco odiatissimo ma amatissimo parliamone... Cosa è minecraft? Minecraft è un open world con un mondo infinito, all'inizio è un po seccante dovrai, abbattere degli alberi, fare un piccone di legno, raccogliere la pietra, e raccogliere i materiali per costruire il tuo impero.Minecraft è costituito da il giorno e la notte che durano rispettivamente 10 minuti per saltare la notte dovrai craftare un letto che ti darà la possiblità di dormire, ci sono anche 2 dimensioni il Nether che sarebbe un inferno e l'end protetto dall'Ender Dragon, inoltre ci sono molti dungeon tra cui Le mineshaft che sono miniere abbandonate la piramide che si può trovare solo nei desert i tempi che si trovano solo nelle giungle e molti altri dungeon. Sicuramente la cosa più bella da fare su minecraft è esplorare. Era il 2009 Minecraft debbutò fin da subito il ero piccolo aveo 10 anni e ovviamente dove potevo giocarci se non con la versione free del gioco su i primi tablet ma ora passiamo al gioco e la sua "trama" se così si vuol chiamere.

Minecraft è un gioco molto discusso ma secondo me merita molto ed è un gioco moltooooooooo venduto secondo me da la possibilità di esprimere la creatività di una persona e ha la capacità di rilassarti Minecraft inizia con un omino disperso per un bioma qualunque chiamato Steve.

Steve ne dovrà passare di tutte i colori per arrivare a battere il boss finale tanto temuto da tutti! "L'ENDER DRAGON" quando verrà sconfitto rilascierà un uovo e un discorso fra due persone che non si sa chi siano.



Ora parliamo del gioco dal punto di vista "tecnico"

Nel gioco si può usufruire di comandi che sono dei trucchi tipo la Gamemode 1 che ti permette di volare nel mondo e di accedere ad un inventario con tutti gli item del gioco che con i continui aggiornamente della Mojang sono orami frequenti.

Il gioco ti permette di fare costruzioni di tutti i tipi dalle coltivazioni di piante agli allevamenti di animali pensate che esistono veri e propri gabbie di mostri che si uccidono, fornendo al player tutti i drop che serviranno.

l mostri, i più odiati saranno sicuramente i creeper che ad un contatto ravvicinato esplodo sapete com'è sono molto riservati xD

Lo scheletro, lui possiede un' arco che spara delle freccie che colpiscono il player dalla versione 1.9 sono molto più forti rispetto a prima

Gli Zombie, loro hanno la caratteristica che ad un gra numero di blocchi possono accorgersi di te e chiamare in soccorso altri zombie nelle vicinanze. Ovvimente ci sono moltissimi altri mostri che non sto qui ad elencare perchè sennò le mie dita si frantumano ma più tosto parliamo dei Villaggi più in particolare dei Villager che in passato si chiamavano Testificate





I villager penso siano un'entità molto ricercata visto le sue caratteristiche attraverso i villager puoi: Costruire una farm di ferro automatica, ricavare libri rarissimi come il mending o, in italiano, ripristino che se messo su un attrezzo o una armatura può attraverso l'esperienza droppata dai mostri riparare gli item poi un'altro libro rarissimo è il frost walker o in italiano passo gelato che se messo sugli stivaletti potrai camminare sull'acqua perchè trasforma l'acqua sotto di te in giacchio però io lo trovo molto scomodo come incantamento

Con i villager si possono costuire anche coltivazioni automatiche di grano patate e carote ma anche barbabietole.

Poi per ultimo ma non per importanza LE MOD sono una cosa bellissima minecraft è facilmente moddabile con texture, sound packs ma anche con vere e proprie mod che modificano il gioco aggiungendo molte cose molte sono bellissime si distinguno come mod tecniche, d'avventura e di costruzione ma ci sono anche alcune fatte male ma sono veramente poche, poi c'è per i computer piu scarsi tipo il mio, c'è la optifine che ti permette nel gioco di avere più fps e di zommare nel gioco.







Considerazioni personali:

Gioco a minecraft da molto tempo in questo ultimo periodo gioco anche ad altri giochi ma prima giocavo solo a minecraft grazie a minecraft ho conosciuto molte persone e ne sono molto grato per questo ma secondo me è un gioco molto sottovalutato solo perchè non ha una bellissima grafica ed è fatto a cubi pensate che anche molti criticatori del gioco lo stanno rivalutando grazie ad i nuovi aggiornamenti, sincramente non ci sto giocando moltissimo ma sicuramente con il nuovo aggiornamento 1.13 ricncomincerò a rigiocarci perchè questo aggiornamento aggiungerà molte nuove feature, ultima cosa giocateci è vermente bello non basatevi su quello che dicono gli altri e non fermantevi sulle apparenze, usate il vostro cervello. Alla prossima.