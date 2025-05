( 2 ratings)

FORTNITE: come avere buone possibilità di vincere e prosperare nel mondo virtuale

Questo articolo è stato scritto da un player medio esperto. Salve a tutti, oggi vi illustrerò delle cose che, se seguirete, avrete buone possibilità di vincere su fortnite.

Prima di parlarvi di questo vi do la mia breve recensione su questo gioco: FORTNITE è un gioco bellissimo ed è anche il primo gioco di guerra che ho preso. In sè è semplicemente fantastico. Le armi non son molte ma sono eccezionali. La mia impressione è che gli sviluppatori hanno dato molto e hanno ancora molto da dare. Molti dicono che FORTNITE è un gioco molto semplice ma secondo me è bellissimo così com'è. La grafica è fantastica, una delle migliori che io abbia mai visto.

Partiamo inanzitutto dallo spawn: il punto in cui vi buttate è molto importante perchè è li che troverete le prime armi e killerete i primi nemici.

Io sono uno che gioca molto strategico e poco aggressivo, quindi punto sempre a buttarmi in posti tranquilli, lontani dalle città, in casette a parte, ma se siete dei tipi più aggressivi adesso vi elencherò i migliori posti per buttarvi:

SPIAGGE SNOB

IL CIMITERO

LANDE LETALI

CORSO COMMERCIO

CONDOTTI CONFUSI

Sono tutti posti che, a meno che non ci passi sopra l'autobus, sono sempre con non moltissima gente e hanno un boun loot.

Dopo aver lootato dovrete raccogliere anche i materiali. Vi consiglio di raccoglierli subito perchè ce ne è bisogno quasi più delle armi.

RICORDATEVI CHE MOLTO SPESSO SI RIESCE A VINCERE SENZA ARMI MA NON SENZA MATERIALI.

Il legno è il primo da prendere e poi subito la pietra. Vi consiglio di lasciar stare il ferro perchè ci vuole molto a romperlo e la pietra è abbastnza resistente. Prendete almeno 350 di pitra e di legno tanto il resto lo riuscire ad ottenere tramite i loot delle varie kill.

LA SAFE

La safe è uno dei più grandi problemi di fortnite. Le più importanti sono la prima e la seconda. Se siete molto lontani vi consiglio di lootare in fretta e poi dirigervici subito. Altrimenti se siete vicini potete fare con calma,MA NON TROPPA.

Quando rimanete in pochi (15-10) vi consiglio di costruirvi un fortino.

Il miglior materiale per farlo, secondo me è la pietra. Fatelo almeno con una base 2 x 1 in modo che se qualcuno vi bombardi abbiate il tempo di scapèpare. Come altezza io farei massimo 4 piani.

Per me vi ho detto tutto.

Se volete vedere delle giocate da PRO vi consiglio di seguire questi 3 su youtube:

Cicciogamer89

Ninja

S7ormen