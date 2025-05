Minecraft: un mondo a cubetti.

Sopravvivenza: possiedi una vita di dieci cuori (20 unità) e altrettante di stamina, la quale va rigenerata attraverso il cibo, e solo con la stamina piena puoi rigenerare anche la vita; i blocchi e i materiali neccessari per combattere zombie, scheletri e ragni vanno creati e trattati da te, quindi datti da fare, inoltre non hai la possibilità di volare tantomeno quella di selezionare ogni opzione desideri con comani via chat;

Creativa: il giocatore ha la possibilità di volare, ha infinita vita e stamina (fame), infinità scelta di blocchi, il potere di attivare innumerevoli configurazioni e opzioni tramite comandi via chat, insomma la modalità God, dove puoi fare di tutto e di più;

Avventura: il 99% di questa modalità è uguale alla prima citata, con l'unica differenza che in questa non è possibile piazzare o distruggere blocchi;

Minecraft è un gioco ideato e creato da Notch, attraverso la sua compagnia Mojang; Solo da qualche anno fa il gioco passò da quest'ultima citata alla casa Microsoft che ne migliorò le potenzialità e le caratteristiche. Minecraft è un gioco costituito principalmente da cubi di diverso materiale simili ai Lego, di genere Sand-Box; diviso principalmente da due modalità: singleplayer e multiplayer. Nella prima modalità, ci verrà chiesto di creare un mondo nuovo, dandogli un nome e altre caratteristiche come il seme (ogni mondo ha un seme diverso), biomi differenti e bonus; inoltre si può scegliere prima o dopo aver creato il mondo se il giocatore vuole giocare in tre tipi di modalità:Spiegate le diverse modalità del single player e capito come funziona, passiamo alla modalità multiplayer: esistono migliaia di server dove puoi giocare in compagnia o selmplicemente per i fatti tuoi; basta che una volta al menu accedi alla modalità multiplayer, aggiungi server, inserisci l'ip del server e se la versione del gioco è correta, potrai accedere all'hub del server in questione e giocare nella modalità che più ti aggrada.Abbiamo parlato del singleplayer e del multiplayer, ma ora veniamo al dunque, quanto costa? Non tanto per ciò che offre, parliamo di 20 euro se acquistato nel sito ufficiale, tuttavia esistono terzi, dove puoi possderlo a monir prezzo; se sei povero invece puoi averlo gratis, come? In questo sito, GameHag.com, offre una svariata scelta di giochi dove se giocati e raggiunto determinati requisiti, potrai ottenere delle gemme dell'anima, con le quali puoi riscattare il gioco gratuitamente senza aver speso un euro!Per quanto riguarda la votazione:- Storia7Trama:5/10- Divertimento: 8/10- Originalità: 10/10Per un totale cosi di 7.6/10; un ottimo punteggio direi.Spero che questa recensione vi sia stata utile, se avete qualche dubbio o domande non esitate a scrivere qua sotto un commento, vi risponderò e chiarirò ogni vostro dubbio.Ciao.