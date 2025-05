( 2 ratings)

ASSASSIN'S CREED ORIGINS: UN TRAUMA!

In quest'articolo vi spiegerò quelle che sono state le modifiche o cose aggiunte nel nuovo Assassin's Creed Origins Comincio con il parlare del gameplay che è la cosa che senz'altro preoccupava tutti di più, vediamo un gameplay con un di combattimento anzitutto veramente stravolto, questa volta però è stato un pò un trauma ad avvicinarsi a questo nuovo Assassin's Creed perché è davvero diverso sotto certi aspetti, però man mano che giocherete riconoscerete Assassin's Creed sicuramente non nel sistema di combattimento che vuole avere un approccio diverso che mette insieme sia elementi da gioco di ruolo molto più marcati rispetto al passato.

Dobbiamo dire che questa volta il sistema di combattimento è molto ma molto più vicino a quello di un RPG perché abbiamo pure le cifre degli HP tolti ai nemici che spuntano fuori in bella vista, e anzi sono quasi invasive per cersti versi, alcuni non li hanno graditi questi numeroni che spuntano sottratti ai nemici e c'è anche da dire che la parata e la schivata la fanno da padrone per tutti i combattimenti che quindi assume caratteristiche molto più tecniche e di difficoltà senza dubbio incredibilmente maggiori rispetto al passato basato per lo più su una sorta di precalcolati con i quali si andava a vanti piuttosto agevolmente nel gioco in cui non c'era neanche un grado di difficoltà invece ora abbiamo un livello di difficoltà, hanno inserito proprio per questo perché il livello di sfida adesso è decisamente superiore è richiesta una grande prontezza di riflessi per poter parare e schivare gli attacchi ma c'è da dire che non ho ben capito la direzione che intendeva intraprendere Ubisoft in questo capitolo perché se da un lato è richiesta, appunto, la prontezza di riflessi dall'altro questa viene comunque meno nel momento in cui predomina il paramestrismo se vogliamo, cioè essenziala raggiungere un livello minimo per poter competere con un nemico e questo farà davvero la differenza, potenziare i danni e la salute è molto più importante dell'abilità stessa, quindi non ho ben capito cosa volesse fare Ubisoft, inoltre, ho notato che superando il livello dei nemici bastano pochi attacchi e si fanno fuori molto facilmente.

Ho notato che Ubisoft in questo capitolo ha posto l'accento marcatamente sullo stealth più che negli altri episodi in generale tutte le missioni sono basate sull'esplorazione, sull'osservazione attraverso Senu che sarà il nuovo occhio dell'aquila che vi permetterà di osservare tutti i nemici e la loro posizione.

Fantastico il loot, finalmente raccogliere denaro, risorse, armi finalmente ha molto più senso rispetto al passato, anzi sarà indispensabile, dovete far il possibile per poter aumentare al massimo il vostro personaggio ma anche personalizzarlo, perchè ci sono armi diverse e ognuna ha un approccio diverso al combattimento, quindi tutte queste cose vanno prese in considerazione non solo la differenza di danno e in generale anche prendere soldi per poter acquistare nuovi nemici e nuove cavalcature, insomma davvero promosso il loot in questo gioco.







Spero che quest'articolo vi sia piaciuto alla prossiama.