Minecraft un gioco per TUTTI

Minecraft è un gioco bellissimo che permette di realizzare qualsiasi cosa che vi passa per la mente esso ha un costo di 30 euro ma grazie a questo sito lo potete ottenere gratuitamente

dimentivcavo minecraft lo possiamo trovare anche sul play stor e quindi nei nostri telefoni ios o android quindi possiamo giocarci in qualunque occasione minecraft si presenta con una grafica semplice ma allo stesso tempo divertente,infatti ha una grafica basata su cubi ed è questo per me che rende questo gioco diverso dagli altri



in questo gioco puoi dare spazio alla tua immagginazione infatti puoi costruire case,edifici porti ville ecc

per me è molto simile alla vita reale infatti il personaggio per vivere ha bisogno di procurarsi del cibo uccidendo animali creando coltivazioni o mangiarsi la carne degli zombie mob ostili dei veri e propi nemici che faranno di tutto per ucciderti, il potenziale di minecraft è la liberta di creare mondi in multyplayer permettendoti di giocare con i tuoi amici divertendoti creando dei semplici minigiochi come ad esempio le bedwars o le eggwars minigiochi ideati da degli appassionati del gioco stesso che anno trasformato della loro passione un vero e propio lavoro







minecraft è un gioco sia per pc che per xbox o playstation quindi multi piattaforme minecraft è un gioco diffussisimo infatti lo possiamo trovare ovunque

sul web da

youtube

facebook

instagram

social network dove possiamo trovare moltissimi gamepaly

che secondo me e un bellissimo gioco dove ti puoi divertire con gli amici nel pvp minigame che consiste nell uccidere le persone attraverso moltissimi click del mouse poi non so cosa dire ah inoltre minecraft puo anche essere free ma non hai la skin e non puoi entrare nei server pvp ma grazie a questo bellissimo sito gamehag lo possiamo ottenere gratis gratis gratis e cio è una bellissima opportunita woooooow sono felicissimo







un mondo dove tutto è a cubetti l’ha creato,Notch, padre della Mojang,se si giocca in simgle player Avremo a disposizione tre modalità, la creativa, dove saremo liberi di piazzare qualunque blocco,la modalità avventura dove potremo solamente esplorare la mappa ed attivare interruttori o bottoni ma non piazzare blocchi e infine la sopravvivenza; dovremo infatti partire dal nulla e a suon di pugni contro gli alberi riusciremo a ottenere strumenti di lavoro in legno, per poi crearci una casa una villa un grattazielo e naturalmente l'utilissima miniera che ci permettera di ottenere diamanto Una volta superate tutti gli ostacoli potremo continuare a giocare e a costruire, in quanto Minecraft è un open world infinito e non ci sarà alcun limite alle cose che potremo fare. infatti possiamo fare pvp o giocare a nascondino